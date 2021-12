Wenn der erste Schultag naht

Checkliste für die richtige Schulausstattung

Was gehört zur Grundausstattung des Kindes

Mit dem ersten Schuljahr ist die Euphorie noch sehr gross. Diese nimmt aber im Laufe der Jahre ab. Das zeigt sich schon daran, dass viele Schüler vor Antritt des ersten Schuljahres eine Schultüte geschenkt bekommen. Man muss unterscheiden zwischen der essenziellen Schulausstattung und einem Geschenk, welches man dem Schüler macht. Das kann, wie bereits zuvor gesagt wurde, in Form einer Schultüte passieren oder durch ein Geschenk von einer gut ausgestellten Schulausstattung. Jedes Schuljahr bringt Herausforderungen mit sich. Wir wollen uns im nächsten Teilabschnitt ansehen, welche Dinge für die richtige Schulausstattung notwendig sind.Der erste Schultag zählt mit Sicherheit zu den aufregendsten Erlebnissen eines Kindes. Wie bereits weiter oben ausgeführt wurde, kann mit dem richtigen Geschenk auch die Vorfreude in physischer Form an das Kind übertragen werden. Das muss nicht zwangsläufig eine Schultüte sein, die mit Schokolade gefüllt ist. Die Eltern können ihrem Kind auch eine Schultasche als Geschenk machen. Die Schultasche ist als Aushängeschild auch für andere Schüler und Schülerinnen sichtbar. Die Schultasche wird durch die vielen Aufdrucke auch zu einem Symbolbild. Wenn Ihr Kind die Pokémons gerne hat, dann werden Sie ihrem Kind eine solche Schultasche schenken. Die Schultasche soll aber auch Platz für die Schulsachen bieten.Am ersten Schultag könnte es auch zur Grundausstattung gehören, dass man eine Brotdose für das Kind kauft. Darin versteckt sich auch eine Erziehungsmassnahme, wenn man so will. Die Brotdose bietet Platz für ein gesundes Essen. Die dazu passende Trinkflasche soll dem Kind helfen, gesundes Wasser oder eigene Mixgetränke zu konsumieren. Kinder erleben heute täglich Reize, wie man sich ungesund ernährt. Das Etui sowie die Trinkflasche bieten Raum für eine gesunde und vollwertige Mahlzeit. Zur Grundausstattung gehört auch ein Aufkleber, der die Kleinen moralisch unterstützt. Ausserdem könnte der Aufkleber als sichtbares Zeichen auf die Schultasche geklebt werden, sodass man von Autos auf dem Schultag leichter gesehen werden kann.

(fest/pd)