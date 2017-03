In einem Statement geben die Verantwortlichen des FC Wil um Präsident Roger Bigger bekannt, dass insgesamt 2,5 Mio. Franken nötig sind, um den Spielbetrieb der aktuellen Saison zu sichern.Rund 50'000 Franken hofft man über eine Crowdfunding-Aktion über die Plattform «ibelieveinyou.ch» zu generieren. Die Aktion läuft unter dem Motto «Gemeinsam in die Zukunft - Wir sind Wil». Das gesetzte Ziel soll innerhalb von 80 Tagen erreicht werden.Daneben laufen weitere Aktionen. Auch direkte Spenden und neue Sponsoren werden händeringend gesucht.Der FC Thun hat in dieser Saison ebenfalls eine Spendenaktion gestartet und war damit bislang sehr erfolgreich. Allerdings bestehen im Berner Oberland völlig andere Voraussetzungen.

(psc/fussball.ch)