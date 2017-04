Am 24. März und 5. April wurden dem FC Wil von der Disziplinarkommission der Swiss Football League (SFL) zweimal drei Punkte in der laufenden Meisterschaft abgezogen. Dagegen hat der Verein Rekurs eingereicht.Das Rekursgericht der SFL hat nun entschieden, dass beide Disziplinarverfahren - weil ausschliesslich die Lohnbestätigungen für den Monat Januar betroffen sind - einer einzigen Gesamtbeurteilung zu unterziehen sind. Dadurch werden «nur» 3 statt 6 Punkte abgezogen.Der FC Wil liegt damit sieben Runden vor Schluss mit neu 25 Punkten am Tabellenende der Challenge League und weist vier Punkte Rückstand auf den FC Chiasso auf.

(psc/fussball.ch)