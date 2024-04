7 Tipps für den richtigen Domainnamen

Einzigartigkeit und ein hoher Wiedererkennungswert

Wer nach einem Domainnamen sucht wird schnell feststellen, dass die ersten in die Gedanken gelangenden Ideen bereits besetzt sind. Doch das muss kein Problem sein, sondern es sollte zu Kreativität animieren und ausschliessen, dass man die Domain ohne lange Überlegung zum Beispiel mit dem eigenen Namen und der Berufsbezeichnung reserviert. Der nächste essenzielle Punkt für die Namensvergabe ist die Einprägsamkeit. Nur wenn eine Domain einen hohen Wiedererkennungswert hat und einfach zu merken ist, wird man die Seite im Netz finden. Obendrein schützt ein individueller Domainname davor, mit Mitbewerbern verwechselt und so letztendlich übersehen zu werden.

Eine schwer auffindbare oder pauschal benannte Domain wird im Regelfall nie das gewünschte Ranking und die gewünschte Zielgruppenaufmerksamkeit erreichen. Die Namensgebung ist daher ein Aspekt, dem man viel Aufmerksamkeit widmen und für den man mehr als ein Brainstorming durchführen sollte.

Komplexitäten vermeiden: Eine gute Domain ist einfach zu merken

Ob man sich für den Firmennamen oder für einen Fantasienamen entscheidet ist optional. Wichtig ist aber, dass man jegliche Komplexität vermeidet und keinen Domainnamen mit Umlauten vergibt. Auch wenn die Möglichkeit besteht, in der E-Mail Adresse, die zur Domain passen muss, funktionieren Umlaute nicht. Ist die Bezeichnung zu lang und nicht bei geringer Aufmerksamkeit lesbar und einprägsam, könnte es sein, dass die Website aus diesem Grund nicht aufgerufen wird. Hier können Bindestriche oder Unterstriche helfen. Auf andere Sonderzeichen sollte zugunsten der Einfachheit besser verzichtet werden. Denn ebenso wie ein zu langer, am Stück geschriebener Domainname sind auch individuelle Sonderzeichen nur schwer zu merken.

Eine gute Domain weckt Erwartungen und macht neugierig

Eine Grundregel und der 6. Tipp für die Wahl des richtigen Domainnamens ist die Neugier, die allein beim Blick auf die wenigen Worte entstehen sollte. Dabei ist es natürlich wichtig, dass die Erwartungen des Besuchers beim Klick auf den Link erfüllt werden. Das wiederum bedeutet, dass der Name der Domain zum Inhalt der Website passen und auf sie abgestimmt sein sollte. Es ist nicht einfach, in wenigen Worten konkret zu werden und die Neugier zu wecken, Erwartungen zu schüren und dabei einen einzigartigen Namen zu wählen.

Worauf kommt es also an, wenn man einen Namen für die Domain sucht und einen wichtigen Grundstein für das Ranking in den Suchergebnissen legen möchte? Hier sind die 7 Tipps in einer Kurzübersicht für Schnellleser.

Tipp 1: Einzigartigkeit (der Name als Alleinstellungsmerkmal)

Einzigartigkeit (der Name als Alleinstellungsmerkmal) Tipp 2: hoher Wiedererkennungswert (kurz, einprägsam)

hoher Wiedererkennungswert (kurz, einprägsam) Tipp 3: Umlaute vermeiden

Umlaute vermeiden Tipp 4: lange Namen mit Bindestrich trennen

lange Namen mit Bindestrich trennen Tipp 5: ausgefallene Sonderzeichen weglassen

ausgefallene Sonderzeichen weglassen Tipp 6: Erwartungen wecken und erfüllen

Erwartungen wecken und erfüllen Tipp 7: einprägsame, zu Seite passende Domainendung wählen

Wer bei der Vergabe des Domainnamens genauso umsichtig wie bei der Namensgebung des eigenen Kindes vorgeht, kann keinen Fehler machen. Denn auch hier überlegt man lange, vergleicht, wägt ab und vergibt den Namen mit Blick in die Zukunft - das Kind soll sich auch bei Volljährigkeit mit der elterlichen Entscheidung wohlfühlen. Während ein kleiner Winnie niedlich ist, wird sich ein 40 Jahre alter Winnie sicherlich an seinem Namen stören. Weder beim erwachsenen Winnie noch bei der Firmenwebsite ist eine Namensänderung einfach so und ohne Einschränkungen möglich. Daher sollte man vorher überlegen, was Sinn ergibt und was auch in ein paar Jahren noch gefällt und passt.

Last but not least: Die richtige Domainendung - darauf kommt es an

Ob die Domainendung Auskunft über das Herkunftsland (.ch, .de, .ru, ...) geben sollte oder nicht ist Ansichtssache. Früher war genau diese Praktik üblich, heute kann man kreativer sein und die Endung seinem Beruf (dem Inhalt der Seite) anpassen. Allerdings sollte ein Friseur zugunsten der Zuordnung auch dann auf die Endung .cafe verzichten, wenn er den besten Kaffee der Stadt ausschenkt und allein dadurch Erfolg in der Kundengewinnung hat. Aber auch die Endung nach Herkunftsland ist nicht altmodisch. Die Frage ist nur, ob die Wunschdomain unter der Endung noch reservierbar oder bereits gebucht ist.

Fazit: Bei der Namensvergabe für die Domain ist es genauso wie bei der Namenswahl für den Nachwuchs. Man sollte lange überlegen, verschiedene Varianten durchspielen und prüfen, welche Domainnamen relevante Mitbewerber vergeben haben. Gibt es zu viel Ähnlichkeit zu eigenen Idee, sollte man zugunsten des Alleinstellungsmerkmals und des Wiederkennungswertes von vorne beginnen und weiter überlegen. Tipp: Es kann sich lohnen, den eigenen Domainnamen unter verschiedenen Endungen zu reservieren und so einer Nachahmung durch einen Konkurrenten effektiv vorzubeugen.

(fest/pd)