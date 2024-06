Forst- und Steinfräsen im Strassenbau

Durch den Einsatz von immer grösser und schwerer werdenden Traktoren und Maschinen sind asphaltierte Wirtschaftswege immer grösseren Belastungen ausgesetzt. Das betrifft auch neue Asphaltbeläge, die zwar deutlich länger halten, jedoch ebenfalls früher oder später eine Erneuerung benötigen. Um marode Asphaltwege wieder instand zu setzen, kommen im Strassenbau Forst- und Steinfräsen zum Einsatz. Anbaufräsen für Traktoren und Bagger können für den Grabenaushub, den Gesteinsabbau und viele andere Anwendungen verwendet werden. Asphaltwege werden gefräst und gleichzeitig durch die Zerkleinerung recycelt. Das Fräsgut kann an Ort und Stelle wieder zum Einsatz kommen. Dafür werden Bindemittel, wie beispielsweise Kalk-Zimtgemische, mithilfe der Färse tief eingearbeitet und verdichtet. Durch diesen Vorgang entsteht ein tragfähiger Unterbau, auf dem eine Schotterschicht oder eine neue Asphaltdeckschicht aufgebracht werden kann. Am leichtesten gelingt Asphaltrecycling und Bodenstabilisierung mithilfe von Forst- und Steinfräsen und Bodeninjektoren, welche die neuen Bindemittel sogleich mit dem neuen Asphaltbelag verarbeiten. Dadurch wird die Umweltbelastung reduziert, da weniger Abfall auf der Deponie landet. Zudem können durch das Recycling von Asphalt Kosten eingespart werden.

Bodenstabilisierung durch Bodeninjektoren

Bei der Bodenstabilisierung mithilfe von Bodeninjektoren spritzen die Maschinen ein spezielles Bindemittel in den Boden, welches den Boden aushärtet und ihm eine höhere Tragfähigkeit verleiht. Dieses Verfahren eignet sich besonders bei unebenen oder lockeren Untergründen, um diese zu stabilisieren und eine ebene, belastbare Fläche herzustellen. Je nach Art des Bindemittels kann die Bodenstabilisierung auch dazu genutzt werden, den Boden von Schadstoffen zu reinigen und eine Umweltsanierung durchzuführen. In diesem Fall werden spezielle Bindemittel verwendet, welche die Schadstoffe binden und so aus dem Boden entfernen, wie beispielsweise chemische Oxidationsmittel. Des Weiteren können andere reaktive Stoffe die Schadstoffe im Boden neutralisieren und binden. Das Verfahren der Umweltsanierung im Zuge der Bodenstabilisierung eignet sich besonders bei der Sanierung von Altbeständen und bei der Vorbereitung von Baugrundstücken.

Umweltgerechte Entsorgung von Abfällen

Bei der Verwendung von Forst- und Steinfräsen sowie Bodeninjektoren ist es wichtig, stets auf eine umweltgerechte Entsorgung der Abfälle zu achten. Speziell bei der Bodenstabilisierung kann es vorkommen, dass kontaminiertes Material anfällt, welches nicht einfach entsorgt werden darf. Das betrifft auch Abfall, der im Zuge des Asphaltrecyclings anfällt. In beiden Fällen müssen spezielle Massnahmen ergriffen werden, um das Abfallmaterial zu behandeln und zu entsorgen. Nur so kann eine nachhaltige Bauweise im Strassenbau sichergestellt werden.

Fazit

Um Asphaltrecycling und Bodenstabilisierung durchzuführen, stellen Forst- und Steinfräsen sowie Bodeninjektoren wichtige Werkzeuge für den Strassenbau dar. Durch das Wiederverweden von altem Asphalt und die Stabilisierung des Bodens lassen sich nicht nur Kosten sparen, sondern auch die Umweltbelastung minimieren - und das ist ein ganz entscheidender Vorteil. Es ist jedoch wichtig, dass bei der Verwendung dieser Technologien immer auf eine umweltgerechte Entsorgung der Abfälle geachtet wird, um eine nachhaltige Bauweise im Strassenbau zu gewährleisten.

(fest/pd)