Auch in der Schweiz immer beliebter: Online-Dating

Hier reicht es aus, sich auf der Plattform seiner Wahl einzuloggen, sich umzuschauen und mit ein wenig Glück im ersten Schritt einen Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin zu finden.



Besonders praktisch ist es in diesem Zusammenhang natürlich auch, dass hier Menschen mit den unterschiedlichsten Vorlieben aufeinandertreffen. Oder anders: Wer sich für ein Date interessiert, hat nicht zwangsläufig Interesse an einer festen Beziehung. Die Möglichkeiten sind vielseitig und locken unter anderem auch mit dem ein oder anderen erotischen Abenteuer. Aber warum kann es sich lohnen, dem Online-Dating eine Chance zu geben?

Viele zwanglose Kontakte - unkompliziert und (oft) sexy

Wer sich ein wenig genauer mit den Möglichkeiten, die Online-Dating bietet, auseinandersetzt, stellt schnell fest, dass es hier durchaus möglich ist, die Grosse Liebe zu finden. Mittlerweile gibt es viele Paare, die sich über das Internet kennengelernt haben und von ihrem Bekanntenkreis selbstverständlich nicht dafür belächelt werden. Aber: Auch diejenigen, die einen Escort finden und nur Spass für eine Nacht haben möchten, kommen auf den verschiedenen Plattformen häufig auf ihre Kosten.

Wichtig ist es in diesem Zusammenhang, sich direkt für die richtige Seite zu entscheiden. Denn: Während sich manche Online Partnerbörsen ausschliesslich auf feste Beziehungen fokussiert haben, gibt es andere, die Affären, Sex und zwanglose Kontakte in den Vordergrund rücken. Wer von Anfang an dafür sorgt, dass seine persönlichen Erwartungen und die Angebote der Seite zueinander passen, kann seine Suche häufig abkürzen.

Aussagekräftige Profile für einen (hoffentlich) guten ersten Eindruck

Diejenigen, die sich auf Online Partnerbörsen auf der Suche nach einem passenden "Gegenstück" befinden, sollten sich unbedingt ausreichend Zeit nehmen, um ihr Profil auszufüllen. Denn: Die Möglichkeiten, sich hier von seiner besten Seite zu zeigen, sind umfassender, als es beispielsweise in den Chats der 90er Jahre noch der Fall war.

Viele Plattformen legen besonders grossen Wert darauf, dass ihre Mitglieder die Chance erhalten, viel von sich zu präsentieren. Und genau das gilt es, auszunutzen. Unabhängig davon, ob es jedoch darum geht, einen erotischen Kontakt oder die Liebe des Lebens zu finden, ist natürlich wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben. Ansonsten zeigt sich spätestens beim ersten Realtreff, dass die betreffende Person mit Hinblick auf den Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen mit Vorsicht genossen werden sollte.

Ein typisches Beispiel: Diejenigen, die nicht regelmässig Fitnessgeräte nutzen, um sich in Form zu halten , sollten Entsprechendes auch nicht von sich behaupten.

Eine vereinfachte Kommunikation

Die Kommunikation über das Internet gestaltet sich auf Online Partnerbörsen insofern als unkompliziert, als dass es hier möglich ist, weitestgehend frei über Erwartungen, sexuelle Vorlieben und ähnliches zu sprechen. Das bedeutet: Auch diejenigen, die sich zum Beispiel für einen Escortservice, für einen One-Night-Stand oder ähnliches interessieren, können frei sprechen, ohne ihrem Gegenüber hierbei in die Augen schauen zu müssen.

Hinzu kommt, dass es vielen Betreibern von einschlägigen Plattformen wichtig ist, ihre Mitglieder zu schützen. Wer sich zum Beispiel von einer anderen Person bedrängt fühlt, hat in der Regel immer die Möglichkeit, diese zu blockieren und gegebenenfalls auch zu melden.

Wann ist es an der Zeit für einen Realtreff?

Grundsätzlich ist es nicht möglich, diese Frage standardisiert zu beantworten. Da es leider (noch?) nicht möglich ist, Gedanken zu lesen , gilt es dementsprechend, sich langsam vorzutasten.

Doch auch dann, wenn der erste Eindruck positiv ist, ist es wichtig, vorsichtig zu bleiben. Ideale Locations für ein erstes Date sind vor allem öffentliche Orte, wie zum Beispiel ein Restaurant oder eine Bar.

Und Vorsicht: Erfahrung zeigt, dass es falsch wäre, zu lange zu warten. Wer schon etliche Male miteinander geschrieben hat, verliert häufig das Interesse an einem Date, da (zumindest gefühlt) schon alles gesagt wurde.

(fest/pd)