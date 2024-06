CFD-Handel vs. traditioneller Handel: Unterschiede und Vorteile

Diese bilden die Kursentwicklung ihres Basiswertes in einem bestimmten Verhältnis ab, das beispielsweise bei 20:1 (CFD:Basiswert), aber auch bei 200:1 und noch deutlich darüber liegen kann. Der zweite grosse Unterschied besteht darin, dass CFDs in ihrer Put-Variante auch bei fallenden Kursen gewinnen können.

Welche Vorteile resultieren aus diesen Unterschieden?

CFDs lassen sich mit einem sehr geringen Kapitaleinsatz handeln. 50 Euro können genügen, obgleich etwas höhere Einsätze durchaus zu empfehlen sind. Aktien oder Futures auf Indizes und Rohstoffe können zwar theoretisch auch mit so wenig Geld gehandelt werden, doch dann müsste der Anleger sehr lange warten, bis er über die Kursentwicklung überhaupt die Gebühr verdient hat. Aktien bewegen sich manchmal über Wochen nur um zwei bis drei Prozent, während ein CFD am Tag um 100 Prozent und mehr zulegen kann. Der zweite Vorteil ist die Partizipation an fallenden Kursen. Bekanntlich geht es an den Märkten auf und ab. Manchmal tendieren die Kurse sogar für längere Zeit abwärts. Bei so einem Szenario verdienen Put-CFDs Geld, während Call-CFDs bei steigenden Kursen verdienen. Anleger können daher mit CFDs immer handeln, egal wohin sich der Wert gerade bewegt.

Intraday-Handel mit CFDs

Wer Daytrading betreiben will oder auch nur einen Zeithorizont von wenigen Tagen bis zu einer Woche einnimmt, sollte die Finger von Aktien lassen. In so kurzen Zeiträumen ist mit ihnen nichts zu verdienen, es sei denn, der Anleger würde mit enormen Summen im mindestens fünfstelligen Bereich spekulieren. Der CFD Handel hingegen ist gerade für diese kurzen Zeithorizonte entwickelt worden. Der Anleger kann 50 Euro einsetzen, aus denen am Ende des Tages 100 Euro geworden sind. Bei Aktien ist das nicht einmal mit grösstem Kapitaleinsatz möglich. Es kommt fast nie vor, dass sich ein Aktienkurs am Tag um 100 Prozent verändert - es sei denn negativ bei einem Crash.

Wer sollte mit CFDs handeln?

Der Handel mit diesen gehebelten Zertifikaten ist keine Raketenwissenschaft, jedermann kann ihn erlernen. Das geringe Kapital hat wohl auch jede Person übrig. Daher kann sich prinzipiell jeder interessierte Anleger dem CFD Handel zuwenden, wenn er etwas Zeit für die Marktbeobachtung mitbringt. Für das Daytrading muss es möglich sein, die Kurse sehr eng zu beobachten, manchmal im Minutentakt. Allerdings können Anleger mit CFDs natürlich auch längerfristige Positionen handeln, die sie höchstens einmal am Tag beobachten.

Welche Risiken birgt der Handel mit CFDs?

Durch die Hebelwirkung potenziert sich auch das Verlustrisiko. Der Kurs eines CFDs kann sich schnell und stark bewegen, er kann auch binnen Minuten um 50 Prozent oder mehr fallen - bis hin zum Totalverlust. Das passiert mit Aktien natürlich nicht, schon gar nicht innerhalb eines Tages. Doch gegen die Verluste kann sich der Anleger mit einem Stopploss absichern. Dieser muss allerdings klug gewählt werden.

Fazit

CFDs sind ein sehr interessantes Trading - und Anlageinstrument, das sich für alle Zeithorizonte eignet. Der Handel mit ihnen ist einfach und erfordert nur wenig Kapital.

(fest/pd)