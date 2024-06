Champagner-Abend! Welche Speisen sind am besten zu Champagner?

Zu Champagner passen sowohl salzige, als auch süsse Speisen

Wenn Sie es wirklich luxuriös wollen: Kaviar

Fisch und Meeresfrüchte:

Der Schlüssel zur Kombination von einem guten Champagner wie einem Moet Chandon und Speisen liegt darin, komplementäre Aromen zu finden, die den Geschmack des jeweils anderen hervorheben. Ein klassisches Paar aus Champagner und Essen ist Kaviar, der perfekt mit der knackigen Säure des Champagners harmoniert. Der salzige Geschmack des Kaviars bringt die süssen Töne des Champagners richtig zur Geltung.

Fischgerichte lassen sich generell hervorragend mit Champagner kombinieren. Die leichten, trockenen Aromen des Schaumweins durchdringen die subtile Süsse des Fischs und ergeben eine himmlische Kombination. Aber auch andere Meeresfrüchte wie geräucherter Lachs oder Austern passen perfekt zu Champagner, da sie einen milden Geschmack haben, der gut mit dem Sekt harmoniert. Vor allem Austern sind eine gute Wahl, da ihr salziger Saft gut mit der Süsse des Sekts harmoniert.



Der Klassiker - Käse!

Käse ist eine weitere hervorragende Option für diejenigen, die ihren Champagner mit etwas Herzhaftem kombinieren möchten. Von weichem Brie bis hin zu scharfem Cheddar und cremigem Ziegenkäse gibt es in diesem Gang für jeden eine Option. Auch härtere Käsesorten wie Blauschimmelkäse sind eine ausgezeichnete Wahl, da ihr kräftiger Geschmack dem Prickeln des Champagners standhält, ohne ihn zu überwältigen.

Gemüse und Salat:



Früchte und Schokolade gehen immer:

Sie können Käse auch als Finger Food oder auf Spiesschen mit Weintrauben servieren oder ein Käse-Fondue anbieten. Was auch immer Sie wählen, achten Sie darauf, dass es gut zu der jeweiligen Champagnersorte passt, die Sie servieren!Wer leichtere Kost bevorzugt, kann sich für ein Gemüsegericht wie gebratenes Gemüse oder sogar einen frischen Salat entscheiden. Diese passen wunderbar zum Champagner und geben dem Essen eine schöne Balance. Sollten Sie Finger Food anbieten, können Sie auch eine leckere Guacamole dazu bereitstellen.Wenn Sie etwas Süsses zu Ihrem Champagner suchen, können Sie Früchte als Beilage anbieten. Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren passen hervorragend zu Champagner. Sie können sogar einen Obstsalat machen, indem Sie verschiedene Obstsorten miteinander mischen, um ein köstliches Geschmackserlebnis zu erzielen!Oder wenn Sie etwas mehr Extravaganz wollen - wie wäre es mit einem, in welches Sie die Früchte tauchen lassen? Schokoladenfondue ist immer ein Publikumsmagnet und passt gut zu einem trockenen Champagner.Und auchwie Pfirsichkuchen, Erdbeerkuchen oder Apfelkuchen eignen sich sehr gut für die Kombination mit Champagner. Die Süsse der Früchte bringt den Champagner am besten zur Geltung und sorgt für ein erstaunliches Geschmackserlebnis.Egal, was Sie zu Ihrem Champagner servieren, es wird auf jeden Fall ein unvergesslicher Abend werden! Mit den richtigen Speisen können Sie ein wahrhaft luxuriöses Erlebnis schaffen, das allen Beteiligten für immer in Erinnerung bleiben wird. Beginnen Sie mit etwas Leichtem wie Kaviar oder Spiesschen und schliessen Sie den Abend mit Früchten oder Schokofondue ab!

(fest/pd)