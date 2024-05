Cobots: Was ist das und warum sollte Sie es interessieren?

Was ist ein Cobot?

Wie funktionieren die Cobots?

In welcher Branche werden Cobots eingesetzt?

Wie wird die Sicherheit für die Mitarbeiter der Cobots garantiert?

Cobots, wertvolle Mitarbeiter, auf die Sie nicht verzichten sollten

Genau hier taucht aktuell immer wieder der Name Cobot auf. Was verbirgt sich dahinter und welchen Einfluss wird diese neue Technologie haben? Erfahren Sie hier einige wichtige Details zum Thema.Der Begriff Cobot setzt sich aus zwei englischen Begriffen zusammen. Collaboration, was für Zusammenarbeit steht und Robot. Daraus ergibt sich das kurze und knackige Wort Cobot, was alle Roboter beschreibt, die dafür konzipiert sind, mit dem Menschen in Interaktion zu treten. Hierbei werden Sie vielleicht auch auf das Kürzel MRK treffen, was für Mensch-Roboter-Kollaboration steht und die Arbeitsumgebung von Mensch und Roboter ohne Schutzeinrichtungen beschreibt. Ein Cobot arbeitet praktisch im direkten Arbeitsumfeld der Menschen und nicht wie die Industrieroboter, die hinter Schutzwänden oder in speziellen Räumen agieren, da sie keine Rücksicht auf Menschen nehmen.Ein kollaborativer Roboter ist laut Definition ein Gerät, das zur direkten Interaktion zwischen einer computergesteuerten Einheit und einer Person eingesetzt wird. Dabei besteht ein Cobot aus unterschiedlichen Komponenten. Neben der intelligenten Steuerungseinrichtung sind hochsensible Sensoren eingebaut, moderne Software und ein oder zwei Arme. Das Besondere der Cobots sind die neuen Fähigkeiten, die diese Roboter gegenüber den Industrierobotern erlangt haben.Cobots können sehr flexibel in unterschiedlichen Branchen eingesetzt werden. Das Messen, Prüfen und Testen ist eine Hauptaufgabe. Verpacken im Lebensmittelbereich und das Ernten selbst kann von den Robotern übernommen werden . Weitere Einsatzbereiche sind beispielsweise:Dabei hängt es von den Produktionsstätten ab, ob der Cobot vertikal, horizontal oder sogar an der Decke montiert wird. Je nach Arbeitsaufgabe und vorhandenem Platz werden die Cobots in der bestmöglichen Position aufgestellt, um die zugedachten Arbeiten ohne Zwischenfälle auszuführen.Für den Einsatz der kollaborierenden Roboter müssen die Sicherheitsprotokolle des ISO TS 15066 befolgt werden. In den Vorschriften werden generell vier verschiedene Bereiche angesprochen und geregelt. Einer der wichtigsten ist die Stoppfunktion, die sofort in Aktion tritt, wenn ein menschlicher Mitarbeiter in den Arbeitsbereich des Cobots eindringt. Laserscanner und Kamerasysteme müssen darauf ausgerichtet sein, die Geschwindigkeit und den Abstand zum Menschen kontinuierlich zu überwachen. Die Steuerung durch den Menschen muss via Sensorik möglich sein. Zu guter Letzt müssen die Vorschriften hinsichtlich Kraft und Leistung eingehalten werden. Hierbei werden die maximalen Druck- und Kraftwerte vorgegeben, mit denen Mensch und Cobot aufeinandertreffen dürfen.Cobots sind die Mitarbeiter der Zukunft. Bereits heute ist Deutschland der europäische Standort mit den meisten Robotern im Einsatz . Herstellende Unternehmen können mithilfe der intelligenten und zum Teil selbstlernden Roboter eine hohe Flexibilität in der Produktionslinie erreichen und die Gefahren für die menschlichen Mitarbeiter reduzieren. Die Produktion und Logistik eines Unternehmens kann auf diese Weise wesentlich effizienter gestaltet werden. Kosten und Zeit werden reduziert und bringen den Unternehmen interessante Vorteile, um konkurrenzfähig zu bleiben und einen Vorteil gegenüber anderen Teilnehmern zu erlangen.

(fest/pd)