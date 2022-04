Das moderne Badezimmer: Wellness für die eigenen vier Wände

Duschthermostate - Regulieren Sie die Wassertemperatur

Farben animieren den Geist

Baden mit Massagedüsen

Der perfekte Duft

In den letzten Jahren hat der Markt immer mehr erschwingliche Helfer angeboten, die Ihnen die Einrichtung Ihres Badezimmers erleichtern. Wer aus seinem alten Badezimmer einen Ort der Erholung machen möchte, sollte die folgenden Tipps beherzigen.Duschen trägt nicht nur zur allgemeinen Hygiene bei. Ebenso kann es sich positiv auf Ihr Wohlbefinden auswirken, den Stoffwechsel ankurbeln oder den Körper zur Ruhe bringen. Daher sollten Sie es sich nicht nehmen lassen, das Wasser bei jeder Dusche genau zu regulieren. Mit einem Duschthermostat gelingt Ihnen das bis auf den Grad genau. Thermostate, welche in der Dusche installiert werden, haben zweierlei Aufgaben. Zum einen sollen Sie es ermöglichen, die Temperatur einzustellen und diese konstant zu halten. Zum andere sorgen sie für einen konstant bleibenden Wasserstrahl. Dieser ist wichtig, um den perfekten Druck auf die müden Muskeln auszuüben In der Psychologie ist seit vielen Jahren bekannt, dass sich Farben auf unser Wohlbefinden auswirken können. Warme Töne wie Orange oder Gelb sorgen beispielsweise für einen entspannten Geist . Hingegen sorgen helle, kühle Töne für eine animierende Wirkung. Zudem müssen Farben harmonieren. Wer ein Badezimmer einrichtet, sollte darauf achten, dass das, was Sie wollen, mit dem Rest der Einrichtung übereinstimmt. Ein Tipp ist, sich an die klassische Regel zu halten: Wählen Sie maximal 3 Farben , die Sie in Ihrem Badezimmer kombinieren können. Davon sollten sich zwei ergänzen und eine Farbe einen Akzent setzen.Farben wie Weiss, Blau und Pastellgrün passen hervorragend in ein Badezimmer. Neutrale Farben sind ebenfalls ideal , vor allem wenn Sie eine entspannende Atmosphäre schaffen wollen. Dunkle und kräftige Farben können auch in einem Badezimmer verwendet werden. Sie schaffen ein elegantes und raffiniertes Ambiente. Beachten Sie jedoch, dass sie den Raum optisch kleiner wirken lassen.Nur die wenigsten Badewannen verfügen von Werk aus über Massagedüsen. Um ein solches Objekt zu erwerben, müssen meist immense Summen ausgegeben werden. Möchten Sie Ihre Badewanne auch für kleines Geld in einen Massagetempel verwandeln, sollten Sie eine Massagematte in der Badewanne integrieren. Hierbei handelt es sich um eine Matte, die mit Druckluft beaufschlagt wird. Sie lässt sich problemlos mittels Saugnäpfe in der Badewanne anbringen und startet auf Knopfdruck mit dem Erzeugen von massierenden Blubberblasen . Diese können Verspannungen aus den Muskeln herausmassieren und Ihnen beim Erholen helfen. Eine solche Option bietet sich besonders gut für Menschen in Mietwohnungen an. Denn die Matte lässt sich installieren und entfernen - ohne dabei Rückstände zu hinterlassen.Was in einer Wellnessoase nicht fehlen darf, ist ein angenehmer Duft. Im Badezimmer können Ihnen Duftstäbchen helfen, eine schöne Atmosphäre zu erzeugen. Dabei sind Sie frei in der Entscheidung, wonach es riechen soll. Frische Blumen oder kräftige Kiefernnadeln - das bliebt Ihrem Wunsch überlassen.

(fest/pd)