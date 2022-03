Das sind die Benefits beim Lernen ungewöhnlicher Sprachen

Benefit #1: Sie haben mehr Spass und Abenteuerfeeling auf Reisen!

Benefit #2: Sie schliessen neue Freundschaften!

Benefit #3: Sie können woanders leben und arbeiten!

Aber stellen Sie sich doch bitte einmal vor, wie aussergewöhnlich und beeindruckend es wäre, wenn Sie zum Beispiel Somali übersetzen könnten. Hierbei handelt es sich um die offizielle Amtssprache von Somalia. Aber auch während Ihrem Urlaub im Nordosten Kenias, in Äthiopien oder in Dschibuti könnten Sie von dieser ungewöhnlichen Sprache garantiert profitieren. Doch nun kommen wir wieder zum eigentlichen Thema zurück: Was sind die Benefits, die beim Lernen ungewöhnlicher Sprachen auf Sie warten?Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine neue aussergewöhnliche Sprache zu erlernen, werden sich auch Ihre Urlaubsreisen enorm verändern. Anstatt in grossen Hotelkomplexen und Resorts zu verweilen oder ausschliesslich klassische Touristenzentren aufzusuchen, wird es Sie vermutlich zu den Einheimischen ziehen. Zu Beginn mag es für Sie vielleicht ein wenig beunruhigen sein, dass Sie sich einfach so unter die Einheimischen im Urlaubsland mischen, doch schon binnen kürzester Zeit werden Sie feststellen, wie freundlich und offen die Menschen auf Sie reagieren, wenn Sie den Versuch starten, mit Ihnen in ihrer Muttersprache zu sprechen. Zudem werden Sie abseits der üblichen Touristenrouten ganz neue Eindrücke vom jeweiligen Reiseland sammeln und zugleich auch garantiert das ein oder andere Abenteuer erleben.Bereits im Sprachkurs werden Sie einen grossen neuen Personenkreis kennenlernen und mit dem ein oder anderen Gleichgesinnten entwickeln Sie vielleicht eine gute Freundschaft. Vielleicht nehmen Sie aber auch an einer Sprachreise teil und lernen dadurch Sprachschüler aus aller Welt kennen.Eine neue Sprache kann es Ihnen ermöglichen, in einem komplett anderen Land zu leben und zu arbeiten. Vor allem für abenteuerlustige Menschen stellt dies die perfekte Chance dar. Vielleicht wollten Sie schon immer mal an einem herrlichen Strand an einem verlassenen Örtchen leben? Oder aber an einer ausländischen Universität aufgenommen werden? Fremdsprachen, ganz gleich wie aussergewöhnlich sie auch erscheinen mögen, eröffnen Ihnen die Türen zu diesen noch unentdeckten Zielen.

(fest/pd)