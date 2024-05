Den Garten für den Frühling umgestalten: kreative Tipps

Wenn Sie auf der Suche nach Ideen und Inspirationen sind, wie Sie in diesem Frühjahr das Beste aus Ihrem Aussenbereich machen können, dann sind Sie hier genau richtig. Wir zeigen Ihnen, wie Sie beispielsweise mit einem (aufstellbaren) Aussenpool Ihrem Garten neue Lebendigkeit und Energie verleihen können!

Den Garten zu etwas Besonderen machen

Errichten Sie einen Pool: wenn Ihr Budget es zulässt, warum nicht einen Pool in Ihrem Garten anlegen, oder einen aufstellbaren, kostengünstigeren Pool anschaffen? Das ist die perfekte Art, sich an heissen Sommertagen abzukühlen, und alle Ihre Freunde werden Sie darum beneiden - oder Sie laden zu einer eigenen Poolparty ein. Ein Pool und die Atmosphäre, welche er schafft, hilft beim Entspannen, ausserdem können Sie dort sportliche Aktivitäten betreiben oder die Kinder bespassen. Ganz davon abgesehen steigert er den Wert des Hauses und bringt eine ganz besondere Ästhetik in Ihren Garten.

Schaffen Sie sich eine Poolabdeckung an: Wenn Sie sich zu Ihrem Pool zusätzlich eine Poolabdeckung kaufen, sparen Sie sich Zeit bei der Reinigung und Wartung, und letztendlich auch bei den Energiekosten: Denn ein nicht abgedeckter Pool verliert bis zu 30% seiner Wärme durch Verdunstung, und die Pumpe muss stärker arbeiten. Ausserdem haben Sie weniger Algen im Wasser und müssen dadurch auch weniger Chemikalien einsetzen.

Die Firma Abritaly bietet hierbei seit über 40 Jahren eine grosse Auswahl an Abdeckungen mit patentierter Qualität für die verschiedensten Pools an: Kaum sichtbare abnehmbare, oder automatische Abdeckungen - oder ganze Überdachungen, die das Flair eines Innenpools verleihen, den Sie dann auch bei Regenwetter nutzen können. Abnehmbare oder automatische Abdeckungen haben hierbei zusätzlich den Vorteil, dass der Pool komplett geschlossen werden kann und somit sicherer für kleine Kinder und Haustiere ist.

Bringen Sie mit Pflanzen Textur und Farbe ins Spiel: Einer der schnellsten Wege, einen Raum zu verwandeln, ist, etwas Grün hinzuzufügen! Wählen Sie aus einer Vielzahl von Laub, Sträuchern und Blumen, die Leben und Struktur in Ihren Garten bringen werden. Überlegen Sie, wie viel Pflege die einzelnen Pflanzen benötigen, bevor Sie sich entscheiden - wenn Sie keine Zeit für die tägliche Pflege haben, entscheiden Sie sich für pflegeleichte Sorten.

Installieren Sie Aussenbeleuchtung: Um eine dramatische Atmosphäre zu schaffen, sollten Sie eine Aussenbeleuchtung installieren. Mit Lichterketten oder Scheinwerfern können Sie Ihrem Garten nachts sofort einen Hauch von Farbe und Interesse verleihen.

Und auch wenn Sie einen Pool im Garten haben, sorgen Lichter für eine besonders gemütliche Atmosphäre: egal ob Innenbeleuchtung oder Strahler, die Sie für Ihren aufstellbaren Pool an einer Wand anbringen - mit der richtigen Beleuchtung werden Sie Ihre Gäste bei der nächsten Gartenparty zum Staunen bringen. Legen Sie Wege und Stege an: Eine grossartige Möglichkeit, den Platz in Ihrem Garten zu nutzen, ist das Anlegen von Wegen, die dazu anregen, verschiedene Bereiche des Gartens zu erkunden. Sie können Trittsteine, Pflastersteine oder Kies verlegen, um einen natürlichen Look zu erzielen.

Investieren Sie in bequeme Möbel: Stellen Sie sicher, dass Sie viele bequeme Sitzgelegenheiten haben, damit Sie die freie Natur mit Freunden und Familie geniessen können. Von Stühlen und Bänken bis hin zu Hängematten und Liegen finden Sie Stücke, die zu Ihrem Stil passen und gleichzeitig einen gemütlichen Platz zum Ausruhen nach einem langen Tag bieten.

Nutzen Sie den vertikalen Raum: Nutzen Sie den vertikalen Raum in Ihrem Garten, indem Sie Hochbeete oder Spaliere anlegen Auf diese Weise können Sie Blumen oder Gemüse anpflanzen, die weniger Bodenfläche beanspruchen, falls Sie Ihren Garten nur an den Rändern bepflanzen möchten oder weniger Platz zur Verfügung haben.

Mit diesen Tipps wird die Umgestaltung Ihres Gartens für den Frühling zu einer angenehmen Erfahrung! Geniessen Sie die frische Luft und nutzen Sie das wärmere Wetter, damit Sie in dieser Saison das Beste aus Ihrem Aussenbereich machen können. Viel Spass beim Gestalten!

(fest/pd)