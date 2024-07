Den Umzug planen: Wie viele Kartons Sie brauchen werden

Karton ist nicht gleich Karton

Einen x-beliebigen Karton für den Umzug heranzuziehen, ist nicht gerade empfehlenswert. Denn der Hausrat bringt einige Herausforderungen mit sich, die nach spezieller Verpackung verlangen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Sie zerbrechliche Gegenstände wie Gläser, Vasen und Co. transportieren müssen. Hierfür gibt es eigene Glaskartons mit einzelnen Trennfächern, damit es beim Transport zur neuen Wohnung zu keinem Scherbenchaos kommt. Durch die Trennfächer aus Karton wird verhindert, dass Glas auf Glas schlägt. Wenn Sie ganz auf das Packen verzichten möchten, können Sie aber auch eine Umzugsofferte von einem fachmännischen Unternehmen anfordern, das alle Arbeiten rund um den Wohnungswechsel für Sie übernimmt. So können Sie voll und ganz die Vorfreude geniessen und alle organisatorischen Aufgaben in Ruhe erledigen, die mit dem Umzug in Verbindung stehen. Entscheiden Sie sich aber für den Umzug in Eigenregie, braucht es unbedingt auch spezielle Umzugskartons mit verstärktem Boden. Bei herkömmlichen Kartons würde nämlich Gefahr bestehen, dass schwere Gegenstände wie Bücher einfach durch den Boden brechen.

Braucht es eigene Kleidungskartons?

Für den Umzug gibt es auch spezielle Kleidungskartons, die bereits mit einer Stange versehen sind. So können Sie Anzüge oder auch Kleider faltenfrei und sicher von A nach B schaffen. Wirklich sinnvoll ist das aber nur, wenn es sich tatsächlich um hochwertige Kleidung handelt. Für herkömmliche T-Shirts, Jumpsuits und Co. reicht ein klassischer Karton aus. Die Kleidungsstücke können dann einfach gefaltet und in die Umzugskiste gelegt werden.

So viele Kartons braucht es für den Umzug

Wenn am Tag des Umzugs plötzlich die Kartons ausgehen, ist das besonders ärgerlich. Damit Sie nicht mit einer solchen Situation kämpfen müssen, sollte die benötigte Menge bereits vorab ungefähr berechnet werden. Für einen Single-Haushalt braucht es Pi mal Daumen 30 Umzugskartons. Für jede weitere Person im Haushalt kommen dann noch einmal 10 bis 15 Kartons hinzu. Vergessen Sie aber nicht auf den Hausrat, der sich über die Jahre im Keller angesammelt hat. Hier braucht es gut und gerne noch einmal 10 weitere Kisten, um das Hab und Gut verstauen zu können. Umzugskartons können Sie übrigens auch gebraucht kaufen und so jede Menge Geld sparen. Da die speziellen Verpackungen nach dem Wohnungswechsel meist nicht mehr benötigt werden, werden sie oft über Verkaufsplattformen angeboten.

Richtig packen will gelernt sein

Für den Umzug zu packen, ist eine kleine logistische Herausforderung. Daher sollten Sie sich vorab schon einen Plan machen, was zuerst in die Kisten wandert und nicht mehr allzu häufig benötigt wird. Vor allem Deko oder Bücher können bereits eine Woche vor dem eigentlichen Umzug verstaut werden. Auch Kleidung, die nur selten getragen wird, darf frühzeitig in die Kartons wandern. Beim Packen gilt grundsätzlich: Schwere Gegenstände müssen nach unten und leichte Gegenstände können oben drauf gepackt werden.

(fest/pd)