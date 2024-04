Der Flug mit der Privatmaschine - warum es für so viele ein Lebenstraum ist

Der Reiz der Exklusivität - jetzt für jeden greifbar

Das Fliegen mit einer Airline kann allerdings niemals mit einer Reise im Privatflugzeug verglichen werden. Hier steht der Passagier im Mittelpunkt und erlebt einen Service, der nur wenigen Menschen weltweit vorbehalten ist.

Ein Privatflugzeug ist von einer gewissen Aura umgeben. Nicht umsonst zeigen sich die Reichen und Schönen mit Vorliebe in ihren Privatflugzeugen. Zum Glück ist diese Art des Reisens heute nicht mehr nur Multimillionären vorbehalten. Jeder kann heute ein Privatflugzeug mieten mit der JetApp . Tatsächlich wird der internationale Flugverkehr damit in gewisser Hinsicht demokratischer. Viele private Flugzeuge werden nur selten genutzt oder legen Leerflüge zurück. Das ist die Chance für viele, auch einmal in den Genuss einer individualisierten Reiseerfahrung zu kommen. Selbst, wenn es sich nur um einen Inlandsflug handeln sollte, gerade für Fans vom Flugreisen ist der Flug mit einem Privatflugzeug ein Muss, das früher oder später von der eigenen Bucketlist gestrichen werden sollte.

Der Luxus hört beim Flug nicht auf

Der Flug mit einem Privatflugzeug ist ein Erlebnis, das nicht nur wegen des Flugzeugs in Erinnerung bleibt. Verbunden mit einem solchen Flug sind nämlich auch andere Annehmlichkeiten, von denen der normale Fluggast nur träumen kann. Viele Flughäfen haben für Privatflugzeuge eigene Terminals und Gates . Dort geht es ruhig zu und jedes Detail ordnet sich dem Luxus und dem Komfort des Fluggastes unter. Wer einen Flug mit dem Privatflugzeug bucht, der muss nicht in der Schlange warten oder sich darüber ärgern, dass sich das Boarding wieder einmal verzögert.



Wer privat fliegt, der wird, je nach Flughafen, oftmals mit der Limousine direkt bis zum Flugzeug gebracht. Das ist allerdings nur ein kleiner Vorteil, verglichen mit der Freiheit, für die ein solcher Flug steht. Mit der Privatmaschine müssen sich Passagiere nicht mehr länger an Flugpläne oder an die Abläufe an den gängigen Flughäfen halten.

Sich einmal wie ein Promi fühlen

Privatjets bringen die meisten automatisch mit Promis oder Superreichen in Verbindung. Tatsächlich leisten sich viele solche Jets. Doch um in den Genuss eines solchen Flugzeugs zu kommen, muss es nicht käuflich erworben werden. Es reicht, wenn man sich zur Buchung von Privatjets informiert. Heute sind die Möglichkeiten vielseitiger, als so mancher glaubt und die Preise niedriger als gedacht. Um sich selbst einen Eindruck von dieser Art des Reisens verschaffen zu können, sollte man sich einen Ruck geben und sich etwas gönnen. Ein solcher Flug macht sich übrigens auch als Geschenk gut.



Selbst, wenn es bei einem einzelnen Flug in der Privatmaschine bleibt, dieses Erlebnis bleibt einem garantiert in Erinnerung. Einmal in die Rolle der VIPs schlüpfen und einmal so wie die Wichtigen, die Entscheider auf dieser Welt, zu reisen, das ist eine Chance, die sich keiner entgehen lassen sollte.

