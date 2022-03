Der Frühling naht - Balkon und Terrasse vorbereiten

Balkon - Wohlfühlzone und Ruheort

Ideen zur Einrichtung der Terrasse

Deko - das gewisse Extra

Von langen Spaziergängen bis hin zu entspannten Abenden lässt sich das Wetter geniessen. Besonders schön kann dabei auch beispielsweise ein morgendliches Frühstück auf dem Balkon oder der Terrasse sein. Allerdings sollten diese zuvor vom Winter befreit werden.Ein Balkon bietet neben der Möglichkeit von frischer Luft durch das Geländer und oftmals weiterer darüber liegender Balköne viel Raum für zum Beispiel die Entdeckung des eigenen grünen Daumens . Bevor dies jedoch beginnen kann, sollte der Boden nach der langen Winterzeit erst einmal gefegt werden. Alte Blätter und anderes, was der Wind vielleicht angeweht hat, werden zunächst beseitigt. Sobald der Balkon wieder frei ist, fällt es auch gleich viel leichter, sich zu entspannen und wohlzufühlen. Je nach Balkon kann es allerdings noch sein, dass sich zwischen den Fugen der Platten das ein oder andere Unkraut breit machen möchte. Dies sollte vor der weiteren Ausgestaltung erst noch gejätet werden.Nun kann es mit den Möbeln weitergehen. Ein Tisch mit Stühlen gehört in der Regel zur Grundausstattung für einen Balkon, damit die Mahlzeiten bei schönem Sonnenschein gemütlich draussen gegessen werden können. Ebenfalls bietet sich ein Trapeznetz an , das sich als Sonnensegel für etwas Schatten gut spannen lässt.Nun steht auch dem Anpflanzen von Blumen, Kräutern, Obst und Gemüse nichts mehr im Weg, sodass die Eigenanzucht beginnen kann.Genau wie bei dem Balkon sollte auch hier zuerst gefegt und eventuell Unkraut gejätet werden. Im Anschluss lassen sich ebenfalls die Möbel aufstellen. Je nach Grösse der Terrasse kann eine Bank oder eine Hollywoodschaukel zum gemütlichen Entspannen einladen. Ein weiteres Highlight auf vielen Terrassen ist der Grill. Neben dem leckeren Essen, das man darauf zubereiten kann, ist er oftmals ein guter Anlass, Freunde einzuladen und einen tollen gemeinsamen Abend zu verbringen.Egal ob es eine Terrasse oder ein Balkon ist, mit kleinen Dekoartikeln wie Lichterketten oder Windspielen lassen sich diese Orte zu Wohlfühloasen herrichten, in denen man sich entspannen und vom stressigen Alltag ablenken kann.

(fest/pd)