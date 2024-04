Der Geheimtipp für 2023: Asturien in Nordspanien entdecken

Asturien erkunden: Top-Aktivitäten

Asturien hat seinen Besuchern eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten zu bieten. Von unberührten Stränden bis hin zu charmanten Fischerdörfern ist hier für jeden Reisenden etwas dabei. Die Region verfügt auch über eine beeindruckende Anzahl von Fachwerkhäusern.

Ein besonderes Highlight sind die Kirchen - mehrere dieser Gebäude gelten als UNESCO-Welterbe und Teile stammen aus dem 8.-9. Jahrhundert. Für Liebhaber von Outdoor-Aktivitäten gibt es zahlreiche Möglichkeiten zum Wandern oder Radfahren in der unberührten Wildnis. Das sind Must-do-Aktivitäten:

1. Lassen Sie sich kulinarisch verwöhnen

Schon alleine die Küche Asturiens ist ein Grund, warum Reisende begeistert sind - diese Region beheimatet viele köstliche lokale Gerichte wie die Fabada (ein traditioneller Bohneneintopf) oder das Cachopo (die spanische Version eines Cordon Bleus). Ausserdem gibt es kein Gebiet in Europa, das eine grössere Vielfalt an Käse aufweist. Probieren Sie unbedingt diese lokalen Köstlichkeiten während Ihrer Reise!

2. Leben Sie wie vor hundert Jahren

In den Picos de Europa brauchen Sie nicht über moderne Dinge wie Google oder Ihre Trading Software nachdenken. Hier schalten Sie ohne Internet ab! Bulnes kann beispielsweise nicht mit dem Auto erreicht werden - durch einen kleinen Zug im Berg gelangen Sie in die Ortschaft.

Oben angekommen wird man mit einem atemberaubenden Ausblick auf das Dorf belohnt und kann sich ein Gefühl von dem Leben vergangener Zeiten verschaffen. Von hier aus gelangen Sie über vielseitige Wanderrouten wie die "Ruta de Cares" in verschiedene Ortschaften.

3. Erleben Sie das Stadtleben in Oviedo, Gijón und Avilés

Hier finden Besucher abwechslungsreiche Aktivitäten dank der historischen Gebäude und Museen. Mit unzähligen Bars, Kneipen und Clubs bieten Ihnen Oviedo (Hauptstadt des Fürstentums), Gijón (grösste Stadt Asturiens) und Avilés jede Menge Abwechslung. An jeder Ecke entdecken Besucher neue Sehenswürdigkeiten.

4. Lassen Sie die Seele am Meer baumeln oder surfen Sie

Die Nordküste Spaniens ist ein verstecktes Juwel für Surfer. Asturien bietet einige der besten Wellen Europas. Durch die zerklüfteten Berge und mit magisch anmutenden Buchten ist das Fürstentum auch für Strandbesucher eine einzigartige Erfahrung. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen möchten, ist der Strand der Stille (Playa del Silencio) der perfekte Ort, um Sonne zu tanken und die Aussicht zu geniessen.

5. Begeben Sie sich auf Spurensuche

In Cangas de Onís befindet sich die Brücke "Puente Romano", unter der das "Pelayo-Kreuz" hängt. Sie ist ein Symbol für die Geschichte und Kultur der Region Asturien, weshalb sie zum Pflichtprogramm gehört! Von hier aus erreichen Sie ausserdem die atemberaubende Kapelle und Kirche von Covadonga mitten in den Bergen. Übrigens: Wenn Sie schon in der Region sind, dann sollten Sie auch die gleichnamigen Seen besuchen.

6. Entdecken Sie den ursprünglichen Jakobsweg

Der Camino Primitivo, auch bekannt als der ursprüngliche Jakobsweg, ist ein Pilgerweg von Oviedo nach Santiago de Compostela. Er wird oft als der erste Jakobsweg betrachtet, da König Alfonso II. 813 von der Kathedrale von Oviedo aus nach Santiago pilgerte. Der Weg ist 330 km lang und führt durch die autonomen Gemeinschaften Asturien und Galicien.

Die beste Reisezeit

Die beste Zeit für einen Besuch in Asturien ist von Mai bis September, wenn die Temperaturen mild und angenehm sind. In dieser Zeit sind die Tage länger. Da es weniger regnet, ist es wahrscheinlicher, dass Sie während Ihres Aufenthalts in Asturien viele sonnige Tage erleben! Wenn Ihnen jedoch kühleres Wetter und regnerische Tage nichts ausmachen, dann kann auch ein Besuch im Herbst oder Winter eine einzigartige Erfahrung sein.

Anreise nach Asturien

Bereiten Sie Ihren nächsten Urlaub vor! Sie können per Bus, Zug oder Auto von Deutschland aus anreisen. Seit diesem Jahr gibt es auch endlich wieder direkte Verbindungen mit dem Flugzeug! Von Weeze oder München aus fliegen Besucher in weniger als 3 Stunden nach Asturien. Eine weitere Flugroute von Frankfurt aus ist in Planung.

Diejenigen, die per Auto anreisen möchten, erleben eine traumhafte Strecke (min. 2.000 km Fahrtweg) mit vielen Highlights. Paris, die Pyrenäen und das Baskenland sind nur einige Beispiele. Die Anreise mit dem Zug dauert insgesamt zwischen 25-27 Stunden.

(fest/pd)