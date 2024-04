Der Jahrhundertkampf: Usyk fordert Fury in 70 Sprachen heraus

Ein Boxduell der Giganten

Tyson Fury und Oleksandr Usyk zählen aktuell zu den besten aktiven Boxern der Welt. Beide Superstars sind bisher noch ungeschlagen. Durch die Ankündigung eines Kampfes der beiden Konkurrenten ist bereits jetzt klar, dass sich dies in Bälde ändern wird. Für Usyk und Fury geht es dabei mehr als um die Weltmeisterschaft. Vor allem Fury muss unter Beweis stellen, dass er nach seinem Comeback noch immer das Zeug dazu hat, alleiniger Champion zu sein. Usyk hingegen kämpft nicht nur für sich selbst, sondern für ein ganzes Land. Zudem ist er in die Fussstapfen von Wladimir Klitschko getreten und möchte der erfolgreichste Boxer der Ukraine werden. Kein Wunder also, dass sich bereits jetzt die Gemüter erhitzen. Für beide Boxer steht viel auf dem Spiel. Usyk sorgte kürzlich in einem Interview für Aufsehen. Das Video wurde in 70 Sprachen übersetzt und zeigt, wie Usyk Fury öffentlich herausfordert.



Fury im Überblick

Tyson Fury, geboren und aufgewachsen in Manchester, England, ist ein weltbekannter Boxer, dessen Karriere von Kontroversen und Widerstandsfähigkeit geprägt ist. Das erste sportliche Highlight gelang Fury am 28. November 2015, als er gegen Wladimir Klitschko im Ring stand. Dieser war seit mehr als elf Jahren nicht mehr besiegt worden. Fury konnte nach zwölf Runden einstimmig durch Punkte gewinnen und sich somit den Schwergewichts-Weltmeistertitel der WBA, WBO, IBF und IBO sichern. Bereits wenige Wochen später musste der zumindest seinen IBF-Titel wieder abgeben, weil er einen Kampf sausen liess. Nichtsdestotrotz wurde er zum Weltboxer 2015 gewählt. Fury stand dann in der Kritik aufgrund von Doping - und Drogenvorwürfen. Es folgt eine Suspendierung vom Profisport sowie einer Offenlegung seiner Depression. Im Jahr 2018 kehrte er triumphal in den Ring zurück und besiegte Deontay Wilder, um den WBC-Titel im Schwergewicht zu gewinnen. Fury hat bereits über 30 Boxkämpfe ausgetragen und ist nach wie vor ungeschlagen. Seine teils fulminanten Erfolge haben dazu geführt, dass er bereits jetzt eine lebende Legende des Sports ist.

Usyk im Überblick

Oleksandr Usyk ist ein ukrainischer Profiboxer, der seit 2016 den WBO-Titel im Cruisergewicht hält. Zudem gelang ihm 2021 ein Achtungserfolg gegen Anthony Joshua. Dadurch konnte Usyk sich erstmals die Weltmeisterschaft im Schwergewicht der Verbände IBF, WBA, WBO und IBO sichern. 2022 gelang ihm die Verteidigung in einem Rückkampf gegen Joshua. Usyk hat zudem Achtungserfolge bei den Olympischen Spielen und den Europameisterschaften im Boxen gefeiert. Alle bisherigen Kämpfe konnte Oleksandr Usyk für sich entscheiden.

Faszination Boxen

Boxen ist ein Sport mit einer langen und reichen Geschichte, die bis zu den antiken Olympiaden zurückreicht. Es ist ein Sport, der sowohl körperliche Kraft und Geschicklichkeit als auch geistige Zähigkeit erfordert. Aus diesen Gründen ist Boxen seit jeher bei vielen Menschen jenen beliebt, die sich sowohl körperlich als auch geistig messen wollen. In den letzten Jahren hat sich das Boxen immer mehr zum Mainstream entwickelt, was zum Teil auf den Aufstieg der gemischten Kampfsportarten zurückzuführen ist. Dennoch hat der Boxsport nach wie vor eine grosse und treue Anhängerschaft. Ein Grund für seine Beliebtheit ist, dass es ein sehr zugänglicher Sport ist. Im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten benötigt man beim Boxen keine teure Ausrüstung oder eine Mitgliedschaft in einem Verein. Alles, was Boxer brauchen, sind ein Paar Handschuhe und etwas Entschlossenheit und schon können sie mit dem Training beginnen.

Boxen vs. MMA

Sowohl beim Boxen als auch bei MMA handelt es sich um intensive Kontaktsportarten, bei denen zwei Kämpfer versuchen, ihren Gegner auszuknocken. Es gibt jedoch einige wesentliche Unterschiede zwischen den beiden Sportarten. Erstens ist Boxen ein Stand-up-Sport, während MMA sowohl Stand-up- als auch Bodenkämpfe zulässt. Das bedeutet, dass beim Boxen der Schwerpunkt auf Schlägen und Stössen liegt, während ein Kämpfer beim MMA eine breitere Palette an Möglichkeiten hat, darunter Tritte, Ellbogen und Unterwerfungsgriffe. Zweitens finden Boxkämpfe normalerweise in einem Ring statt, während MMA-Kämpfe in einem Achteck ausgetragen werden. Die Grösse und Form der Kampffläche können einen grossen Einfluss auf den Ablauf des Kampfes haben.

