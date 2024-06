Der Staycation Trend - Warum setzen immer mehr Urlauber darauf?

Sie fragen sich, welche Vorteile es hat, wenn Sie eine Ferienwohnung im Tessin buchen oder einen Urlaub auf Balkonien erwägen? In diesem Artikel finden Sie einige der Vorteile, die verschiedene Facetten genauer beleuchten.

Urlaub im eigenen Land verspricht mehr Erholung

Kennen Sie auch die ewig lange Anreise zu Urlaubsbeginn? Statt stundenlang im Flugzeug oder Auto zu sitzen, können Sie sich durch Staycation sofort ins Urlaubsvergnügen stürzen. Das bedeutet weniger Stress und mehr Zeit, um die schönen Seiten Ihres Urlaubs zu geniessen.

Kurze Anreisewege bedeuten aber auch deutlich weniger organisatorischen Aufwand. Keine komplizierten Visa- oder Impfbestimmungen oder das Ausfüllen seitenlanger Formulare. Ihr Reisepass ist abgelaufen? Auch das ist im Inland kein Problem und schont Ihre Nerven. Und anstatt Ihre Reise vollständig nach Check-in-Zeiten und Abfahrten zu richten, haben Sie selbst in der Hand, wann es losgeht.

Frühstücken Sie gemütlich zu Hause, bevor Sie sich auf den Weg machen, oder entscheiden Sie spontan, wohin es gehen soll. Diese Flexibilität macht das Konzept besonders attraktiv für spontane und abenteuerlustige Urlauber.

Ein weiterer Vorteil? Sie müssen sich nicht erst von einem Jetlag erholen! So bleibt mehr Zeit, um die Erholung und den Urlaub zu geniessen. Und auch wenn Sie in den Alltag zurückkehren, müssen Sie sich nicht erst von der stressigen Reise erholen, sondern können Ihre Entspannung einfach in den Alltag weitertragen.

Auch Familien springen gerne auf diesen Trend auf, denn insbesondere mit kleinen Kindern sind kurze An- und Abreisewege optimal. Für die Kleinen sind mehrere Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Albtraum. Sie müssen still sitzen, können nicht umherlaufen und müssen sehen, wie sie sich beschäftigen. Und auch für die Eltern ist diese Situation nicht immer einfach.

Staycation tut unserer Umwelt gut

Fernreisen, primär Flugreisen, hinterlassen einen erheblichen ökologischen Fussabdruck. Wenn Sie hingegen mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen oder erst gar nicht verreisen, helfen Sie, diesen nach und nach zu reduzieren.

Gleichzeitig kurbeln Sie die Wirtschaft des eigenen Landes an, anstatt Geld in andere Länder zu investieren. Und wenn Sie vor Ort statt auf ein Auto auf ein Fahrrad setzen, können Sie nicht nur interessante Ecken erkunden, sondern nochmals etwas Gutes für die Umwelt tun.

Auch mit einem geringen Urlaubsbudget ist eine schöne Staycation möglich

Die Wahl eines geeigneten Urlaubsziels hängt nicht selten auch vom eigenen Budget ab. Ein Flug auf die Malediven kann schnell teuer werden, wenn man Flugtickets, Unterkünfte und Verpflegung berücksichtigt. Ein Urlaub im Inland ist hingegen meist preiswerter, selbst wenn Sie sich für einen Abstecher ins Tessin entscheiden. Mit ein wenig Recherche finden Sie tolle Angebote, die Ihr Urlaubsbudget schonen und dennoch einen unvergesslichen Urlaub versprechen.

Anstatt teurer Restaurantbesuche können Sie sich beispielsweise mehr selbst verpflegen, wenn Sie eine Unterkunft mit Küche buchen. Damit bleibt ein grösseres Budget für Unternehmungen, Museumsbesuche oder Sehenswürdigkeiten übrig.

(fest/pd)