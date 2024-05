Der grosse Einkaufsführer: Playstation, XBox und Nintendo - Die beliebtesten Spielekonsolen im Vergleich

Die Playstation

Die Playstation sticht durch ihr besonderes Spielerlebnis und die riesige Auswahl an Games hervor, sie ist damit perfekt für Spieleprofis. Die XBox ist für alle technikbegeisterten Spieler geeignet, die gerne ein rundes Spielerlebnis auf PC und Spielekonsole erleben. Probieren Sie gerne neue Spiele aus, ohne sich festzulegen, können Sie auf eine grosse Auswahl an Online Spielen zurückgreifen. Die Nintendo Switch dagegen ist für Hobbygamer, die vor allem Spiele als gemeinschaftliche Aktivität in Gruppen nutzen wollen. Sie sticht durch ihre kompakte und leichte Form und einfache Bedienbarkeit hervor und bietet jede Menge Spiele, die viel Spass bringen und keine Erfahrung voraussetzen.

Sony, der Hersteller der Playstation, bietet einige Exklusivspiele an, die einzig und allein auf der Playstation zu spielen sind. Aber nicht nur das ist ein klares Verkaufsargument für die Playstation 5. Ihre performante Hardware für 4K-Gaming mit 120 FPS und die einfache und schnelle Einrichtung sprechen mindestens ebenso für die Konsole. Zudem ist dieses Modell deutlich leiser als der Vorgänger, leider dafür aber auch sehr gross und schwer. Neben den Spielen des Herstellers Sony gibt es Klassiker wie Fifa oder Call of Duty auch für die Playstation. Dabei gibt es zwar keine «Quick Resume» Funktion, aber sehr kurze Ladezeiten. Der grösste Unterschied zu anderen Konsolen ist der Dual Sense Controller der Playstation 5. Dieser lässt die Spielenden kleinste Bewegungen spüren und bietet damit ein besonderes Spielerlebnis.

Für alle Gamer, die jetzt im Moment ein begrenztes Budget haben, haben wir noch einen extra heissen Geheimtipp: die Playstation kann auch in Raten auf Minirate.ch gekauft werden. So müssen Sie nicht auf den Gaming Spass verzichten und können den Ratenkauf ganz nach Ihren Möglichkeiten einrichten.

DIe XBox

Die XBox ist vom Hersteller Microsoft und bietet dadurch vielen PC Nutzern den Vorteil eines gewohnten Interface und der Möglichkeit, einige Spiele mit dem PC verknüpfen zu können. Zudem gibt es ein durchaus beachtliches Repertoire an Spielen, die von Microsoft selbst und auch von Drittanbietern angeboten werden. So können Sie so gut wie sicher sein, dass Ihr Lieblingsspiel auch auf der XBox spielbar ist. Wer gerne neue Spiele ausprobiert, legt sich den XBox Game Pass zu, mit dem Sie einen riesigen Katalog an Spielen herunterladen oder streamen können. Die Einrichtung der Spielekonsole ist per App oder manuell schnell erledigt, damit der Spielspass schnell losgehen kann. Dann arbeitet die leistungsstarke Hardware für 4K-Gaming bei 120 FPS der XBox sehr leise. Ein kleiner Nachteil ist wohl, dass die Konsole recht schwer ist. Wollen Sie sie häufig transportieren, könnte das unpraktisch sein. Ausserdem sind die Controller batteriebetrieben und verfügen über keinen Akku, wie man es heutzutage schon standardmässig erwartet.

Die Nintendo Switch

Die Nintendo Switch ist weniger für professionelle Gamer geeignet, bietet dafür die perfekten Bedingungen für eine Spieleparty mit Freunden und Familie. Sie kann durch Ihre kompakte Grösse und geringes Gewicht gut transportiert werden. Die bekannten Klassiker wie Mario Kart bieten grossen Spass, sind für mehrere Spieler geeignet und verlangen nicht besonders viel Gaming Erfahrung. Im Vergleich mit den anderen beiden Konsolen ist sie dennoch deutlich weniger leistungsstark und bietet auch viele bekannte Spiele und Marken nicht an.

(fest/pd)