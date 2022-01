Die Suche nach der perfekten Haarpflege - das ist wichtig

Feuchtigkeit ist das Geheimnis gesunder Haare

Wie viele Kuren braucht das Haar wirklich?

Hitze meiden - stimmt das?

In einem guten Haar Shop findet sich eine grosse Auswahl an Produkten. Aber was wird für die Haarpflege eigentlich wirklich alles gebraucht?Die Feuchtigkeit ist die wohl wichtigste Grundlage, wenn es um die Pflege der Haare geht. Sie muss von innen und auch von aussen kommen. Durch die äusseren Einflüsse trocknen Haare schneller aus. Gerade die Heizungsluft ist eines der Beispiele dafür, was alles Auswirkungen auf das Haar hat. Daher sollte immer nach einem Shampoo geschaut werden, das einen hohen Anteil an Feuchtigkeit hat. Die Haare werden beim Waschen angegriffen und sind sehr empfindlich. Nach der Nutzung von Shampoo sorgen Kur und Spülung dafür, dass die geöffnete Schuppenschicht Nährstoffe aufnehmen und sich wieder schliessen kann.Viele Hersteller bieten zu ihrem Shampoo auch eine passende Spülung an. Es ist eine gute Idee, diese Spülung mit in die Pflege zu integrieren. Sie hat den Vorteil, dass die beiden Produkte sehr gut aufeinander abgestimmt sind und sich hervorragend ergänzen. Aber auch die Kombination von Shampoo und Spülung verschiedener Hersteller ist möglich.Eine Kur ist noch deutlich reichhaltiger als eine Spülung. Daher stellt sich natürlich die Frage, ob diese benötigt wird und wenn ja, wie oft sie zum Einsatz kommen sollte. Hier ist ein Gleichgewicht zwischen Versorgung der Haare und Ruhephasen wichtig, damit diese nicht mit Nährstoffen überlastet werden. Eine Kur kann einmal wöchentlich dafür sorgen, dass die Haare gut versorgt werden.Ein sehr wichtiger Faktor bei der Pflege der Haare ist die Hitze. Oft heisst es, dass Haare möglichst nicht geföhnt werden sollten. Das ist jedoch nicht korrekt. Sie können durchaus geföhnt werden. Dabei ist es nur wichtig, einen Hitzeschutz einzusetzen und zudem mit einem Abstand von wenigstens 15 cm zu föhnen. Durch die Wärme wird die Schuppenschicht geschlossen und ist weniger angreifbar. Die Haare glänzen deutlich mehr.

(fest/pd)