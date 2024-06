Die Vorteile des Taxis

Mit dem Taxi zuverlässig und schnell von A nach B gelangen

In Zeiten von Carsharing, Bussen und Bahnen scheinen Taxis immer mehr in den Hintergrund zu rücken. Könnte man vermuten, doch Taxis sind immer noch sehr beliebt! Sie stehen als Mitfahrgelegenheit nahezu rund um die Uhr zu Verfügung. Ein Anruf oder ein Fingerzeig reicht dabei oft schon aus. Kaum ist die Wunschadresse dem Fahrer übermittelt, kann die Fahrt auch schon beginnen.

Je nach Wunsch, entsteht während der Fahrt auch ein nettes Gespräch. Dabei fährt der Taxiführer seinen Gast ohne Umwege zum Ziel und ist häufig auch noch mit dem Gepäck behilflich. Anders als bei Bussen oder Bahnen kommt es kaum zu Verspätungen. Auch Umwege müssen nicht in Kauf genommen werden. Das Ziel klar vor Augen, hat sich das Taxi trotz vieler Prophezeiungen in allen Jahrzehnten immer wieder durchsetzen können. Dabei versuchen Taxiunternehmen natürlich mit der Zeit zu gehen und Kunden jeden Wunsch von den Lippen abzulesen.

Mit modernen Tools den Zahn der Zeit treffen

Damit das gelingt, sorgen Taxiunternehmen für Komfort. Mit Smartphone Apps, wie zum Beispiel TaxiScout, lassen sich Taxis schnell und unkompliziert mit einer App bestellen . Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Der Fahrgast kann ein Taxi bestellen, das ganz in seiner Nähe wartet. Lange Wartezeiten bleiben für den Fahrgast somit aus. Vielmehr kann der Kunde anhand einer virtuellen Karte live verfolgen, wie lange das Taxi noch bis zur Ankunft benötigt.

Ein Anruf in der Taxizentrale ist demnach nicht mehr nötig, aber natürlich noch möglich. Wer nicht über derartige Apps verfügt oder den persönlichen Kontakt schätzt, kann immer noch telefonisch ein Taxi rufen. Fahrgäste, die also keinen Führerschein besitzen oder sich nicht in der Lage fühlen, ein Auto zu führen, rufen ein Taxi. Dieses erreicht seinen Fahrgast zeitnah und fährt die Kundschaft sicher zum Wunschort.

Komfort in jeder Lebenslage mit dem Taxi

Inzwischen bieten Taxis auch den nötigen Komfort, den sich jeder Gast wünscht. Mit ausreichend Beinfreiheit, praktischem Raum für das Gepäck, einer Klimaanlage und angenehmen Sitzen ermöglicht das Taxi wesentlich mehr Stil als ein Stehplatz im Bus. Gleichzeitig muss niemand um einen Platz kämpfen wie es in vielen Bahnen oft der Fall ist.

Ist das Taxi unterwegs, können Fahrgäste sich entspannen, telefonieren, E-Mails checken oder im Internet surfen. Diese Optionen lassen sich als Autofahrer selbst absolut nicht umsetzen und sind sogar strafbar. Nicht so im Taxi, das reichlich Komfort bietet und seinen Fahrgast sicher zum Wunschziel bringt.

Denn: Taxifahrer sind Profis. Sie kennen jede Sackgasse, Abkürzung und Schleichwege. Sie sorgen somit dafür, dass die Fahrt nicht nur angenehm, sondern zur vollsten Zufriedenheit des Gastes erfolgt. Viele Taxifahrer erhalten zudem regelmässige Schulungen, um Sicherheit in jeder Fahrsituation zu gewährleisten. Wer demnach in ein Taxi steigt, kann sich über professionelle Fahrleistung in jeder Hinsicht sicher sein.

Gleichzeitig bieten viele Taxifahrer wertvolle Tipps. Welches Hotel ist am besten? Gibt es interessante Locations oder Restaurants, die man nicht verbpassen darf? Die meisten Taxifahrer sind immer für ein nettes Gespräch zu haben und plaudern gern über die Stadt oder die Region. Kein Wunder, kennen Fahrer ihr Einsatzgebiet wie ihre eigene Westentasche. In privater Atmosphäre können sie den einen oder anderen Geheimtipp liefern und somit die Auszeit in der Stadt zu einer fantastischen Auszeit avancieren lassen.

(fest/pd)