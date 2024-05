Die älteste Anlagemünze

Die Namensgebung

Offizieller Namensgeber ist der Politiker Paul Kruger, welcher ein Urenkel des aus Berlin stammenden Söldners Jacob Krüger ist. Dieser reiste im Jahr 1714 im Auftrag der Ostindien-Kompanie nach Südafrika. Im Laufe der Zeit wurde das «Ü» durch das «U» in der Landessprache ersetzt.



Rand ist die offizielle Währung der heutigen Republik Südafrika. Ein Rand ist in 100 Cent unterteilt. Aus dem Nachnamen des einstigen Söldners beziehungsweise dessen Nachfahren unter der Währungsbezeichnung entstand also die Krugerrand-Münze. Im deutschsprachigen Raum wird allerdings weiterhin der Umlaut ausgesprochen.

Hoher Bekanntheitsgrad durch weite Verbreitung



Krügerrand-Münzen sind auf dem Markt seit mehr als fünf Jahrzehnten vertreten und weit verbreitet. Pro Jahrgang wurden rund sechs Millionen Exemplare der Münze mit dem stets identischen Motiv und der gleichen Zusammensetzung hergestellt. Auf der Vorderseite ist in Form eines hochwertigen Portraitreliefs der südafrikanische und heftig umstrittene Politiker Paul Kruger platziert. Es wurde bereits im Jahr 1892 von dem deutschen Bildhauer Otto Schulz entworfen.



Das Motiv auf der Rückseite wurde von dem Medailleur Coert Steynberg entworfen und zeigt eine Springbock-Antilope, das Nationaltier des Landes. Krügerrand ist in den Stückelungen 1/10, 1/4, ½ sowie 1 Unzen als Anlagegold für Investoren erhältlich.

Eine beeindruckende Erfolgsgeschichte



Die Geschichte der beliebten Goldmünze beginnt im Jahr 1967. Die Auflage der Erstprägung umfasste 40.000 Exemplare, welche in der Rand Refinery in Südafrika angefertigt wurden. In den darauffolgenden zwölf Jahren wurde die Münze ausschliesslich zu einer Unze hergestellt. Bedingt durch (welt-)politische Ereignisse sowie wirtschaftlichen Einflussfaktoren schwankte die Auflage nahezu jährlich. Die Apartheid in Südafrika führte dazu, dass ein internationaler Boykott den bis dato erfolgreichen Vormarsch der Münze zum Erliegen brachte. Bis heute wird das Relief auf der Vorderseite heftig diskutiert. Viele Einwohner Südafrikas wünschen sich eine Abbildung von Nelson Mandela auf der Goldmünze.



An die Erfolge aus den 80er-Jahren konnte die Münze nie wieder anknüpfen. Erst im Jahr 2007 sorgte die internationale Finanzkrise dafür, dass die Nachfrage wieder erheblich anstieg. Von Jahr zu Jahr steigende Auflagezahlen sorgten abermals für eine stärkere Verbreitung. Das einstige Krisenmetall gehört heute unter Anlagern auf der ganzen Welt zu den beliebtesten Anlageprodukten.

Die Verbreitung der Goldmünzen



Zwischen den Jahren 1974 und 1985 erlebte die Anlagenmünze ihre Hochzeit. Während dieses Zeitraums wurden schätzungsweise 40 Millionen Stück zu jeweils einer Unze hergestellt. Nach dem Einbruch der Produktion in den 80er-Jahren stieg die Auflage erst seit 2007 wieder kontinuierlich an. Offiziellen Angaben zufolge wurden von 1967 bis 2013 49.021.470 Münzen in Prägequalität «Stempelglanz» hergestellt. Seit 2014 werden zu den jährlich hergestellten Stückzahlen keine Details mehr veröffentlicht. Lediglich die Angabe aller Gesamtunzen eines jeden Jahrgangs ist nachzulesen.

Der Stellenwert auf dem Weltmarkt



Krügerrand-Münzen gehören zu den meistverkauften Anlageprodukten auf dem Markt für Edelmetalle. Experten sind vor diesem Hintergrund der Auffassung, dass die Münzen in keinem gut sortierten und breit aufgestellten Anlageportfolio oder in einer numismatischen Sammlung fehlen dürfen. Zugleich werden die Münzen unabhängig vom jeweiligen Jahrgang als Zahlungsmittel von Banken und Edelmetallhändler sowie anderen Institutionen auf der ganzen Welt akzeptiert. Die Goldmünzen gelten als enorm krisensicher, was bereits in der Vergangenheit mehrfach unter Beweis gestellt worden ist.

(fest/pd)