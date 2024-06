Die beliebtesten Kleinstädte in der Toskana

Da gibt es beides: die beschaulichen, typisch toskanischen Orte, in denen man nahezu ungestört durch die Gassen flanieren kann sowie die beliebten, mittelalterlichen Kleinstädte, die zwar nicht so überlaufen sind wie Florenz und Pisa mit ihren charakteristischen Sehenswürdigkeiten, aber dennoch zur Hauptsaison von Ausflugsbussen aufgesucht werden.

Das Ferienhaus-Portal Holidu hat in einer Studie die bei Google-Nutzern gefragtesten Kleinstädte, Dörfer und Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern in der Toskana ermittelt. Dabei wurden die Online-Suchanfragen für die jeweiligen Orte betrachtet. Das Ranking basiert auf dem sogenannten Suchvolumen, also der Anzahl der durchschnittlichen Suchanfragen pro Monat.

San Gimignano - Suchvolumen: 90.500

Die bezaubernde, mittelalterliche Stadt San Gimignano, die eine Stunde Fahrtzeit entfernt von Florenz im Herzen der Toskana liegt, führt das Ranking an. Bereits auf dem Weg zur Kleinstadt, die knapp 7.700 Menschen beheimatet, lohnt sich der erste Halt, denn die Aussicht auf die 14 Türme, die San Gimignano überragen, ist absolut beeindruckend. Ursprünglich waren es ganze 72 Türme, die von den reichen Familien der Stadt als Zeichen ihrer Macht errichtet wurden, als San Gimignano im Mittelalter zu einem wichtigen Handelszentrum heranwuchs. Seit 1990 gehört der historische Stadtkern zum UNESCO-Weltkulturerbe. Nicht zuletzt deswegen kann es zur Hauptsaison in der Ferienzeit recht voll werden. Am späten Nachmittag verlassen jedoch viele Ausflugsbusse wieder die Stadt und Sie können einen ruhigen Abendspaziergang geniessen.

Forte dei Marmi - Suchvolumen: 74.000

Ferien der Extraklasse erwarten Sie im luxuriösen Badeort Forte dei Marmi, die am zweithäufigsten auf Google gesuchte Kleinstadt der Toskana. Das Seebad am ligurischen Meer ist vor allem für seine Luxusvillen und die feinen Sandstrände bekannt, an denen eine Liege gut und gerne mehrere hundert Euro am Tag kosten kann. Forte dei Marmi hat jedoch mehr zu bieten als typische Strandtage zu aussergewöhnlichen Preisen: Wie wäre es mit einem Besuch der historischen Sehenswürdigkeiten, wie der Festung, die 1788 fertiggestellt wurde und dem Ort seinen Namen verleiht? Der zweite Teil des Stadtnamens stammt von den Marmorsteinbrüchen in der Umgebung, die den Marmor lieferten, der für zahlreiche Bauten in ganz Italien verwendet wurde. In Carrara, etwa 30 Autominuten von Forte dei Marmi entfernt, kann ein solcher Steinbruch besichtigt werden.

Volterra - Suchvolumen: 74.000

Die Kleinstadt wurde 2022 auf knapp unter 10.000 Einwohnern geschätzt und heimst die Bronzemedaille der am meisten gesuchten toskanischen Kleinstädte auf Google ein. Ebenso wie San Gimignano liegt auch Volterra im Herzen der Toskana in einer malerischen, hügeligen Landschaft und wurde wie die 40 Fahrminuten entfernte Stadt von den Etruskern gegründet. Freigelegte Fundamente etruskischer Tempel und Verwaltungsgebäude, die zwischen dem 3. und 2. Jahrhundert. v. Chr. erbaut wurden, zeugen heute noch von dieser Zeit. Ein weiteres Erbe der Etrusker, das massgeblich den Charakter der pittoresken Kleinstadt prägt, ist die Alabasterkunst. Bei einem Spaziergang durch die Gassen lassen sich zahlreiche Alabaster-Ateliers und Werkstätten entdecken, in denen die Handwerker beispielsweise Skulpturen, Dekorationsartikel, Lampen und vieles mehr anbieten.

Castiglione della Pescaia - Suchvolumen: 60.500

Eine spannende Mischung aus Kultur- und Badeferien bietet Castiglione della Pescaia. Familien erfreuen sich an den breiten Sandstränden, die sanft ins Meer übergehen und erst spät tief werden. Stadtbummler, die gerne durch typisch italienische Gassen schlendern, sich in urigen Cafés oder geschäftigen Pizzerien stärken und die historischen Sehenswürdigkeiten erkunden wollen, werden Castiglione ebenfalls lieben: Die auf dem höchsten Punkt der Stadt gelegene mittelalterliche Burg ist malerisch in die Natur eingebettet und bietet wunderschöne Aussichtspunkte auf die Umgebung. Auch die Kirche San Giovanni Battista aus dem 13. Jahrhundert und der Torre del Marze, ein Wachturm, der aus dem 16. Jahrhundert stammt, laden zum Entdecken ein. Castiglione della Pescaia ist ausserdem ein guter Ausgangspunkt für weitere Ziele. So lässt sich zum Beispiel die Insel Elba mit der Fähre innerhalb einer Stunde erreichen.

Montalcino - Suchvolumen: 60.500

Der kleinste Ort, der es in die Top 5 unserer Rangliste geschafft hat, ist Montalcino mit knapp 6.000 Einwohnern. Er ist vor allem für seinen Rotwein «Brunello di Montalcino» bekannt. Kein Wunder, denn die Lage inmitten der Hügel in der südlichen Toskana bietet die perfekten Voraussetzungen für den Weinbau. Insbesondere Weinkenner kommen in Montalcino auf ihre Kosten, denn die Weingüter in der Umgebung bieten Weinproben und Touren über das Gelände an. Wer sich lieber sportlich betätigen mag, fährt mit dem Fahrrad durch die romantische toskanische Landschaft um Montalcino und kehrt anschliessend in einem Café oder Restaurant ein.

Diese fünf Orte runden die Top 10 ab:

Platz 6: Pienza - Suchvolumen: 60.500

Platz 7: Pitigliano - Suchvolumen: 49.500

Platz 8: Chianciano Terme - Suchvolumen: 40.500

Platz 9: San Vincenzo - Suchvolumen: 40.500

Platz 10: Capalbio - Suchvolumen: 40.500

(fest/pd)