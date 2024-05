Die besten Abschiedsgeschenke für Familienmitglieder, Freunde oder Kollegen

Abschiedsgeschenke für Freunde und Familienmitglieder

Typische Abschiede betreffen zum Beispiel den Kollegen, der eine neue Stelle antritt, den Chef, der in den Ruhestand geht, oder die Freunde, die in eine andere Stadt ziehen. Für die Betroffenen sind Abschiede meist mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge verbunden - sie werden die alten Zeiten sicher vermissen, freuen sich jedoch auf einen neuen Lebensabschnitt. Wenn bei Ihnen im Freundes-, Kollegen- oder Familienkreis bald eine Verabschiedung ansteht, können Sie Ihre Wertschätzung für den betreffenden Menschen mit einem besonderen Geschenk ausdrücken. Nachfolgend erhalten Sie Inspirationen für besondere Abschiedsgeschenke.

Ein Abschied im Freundes- und Familienkreis ist besonders emotional, aber immerhin ist er meist nicht für immer. Egal ob die Tochter ihr Auslandssemester antritt, einer der Lieblingsmenschen eine Weltreise macht oder die besten Freunde in eine andere Stadt ziehen: Früher oder später wird man sich wieder in die Arme schliessen. Um die Zeit bis dahin erträglicher zu machen und dem geliebten Menschen seine Zuneigung zu zeigen, ist ein persönliches Abschiedsgeschenk die beste Wahl. Eine gute Idee ist es, sich die schönsten Fotoabzüge zu besorgen, die Sie und die entsprechende Person zeigen und diese für ein originelles Geschenk zu verwenden. So können Sie zum Beispiel eine Erinnerungsbox gestalten - eine kleine Holzschachtel mit einigen Fotos und weiteren Dingen wie einem Brief, Süssigkeiten oder irgendwelchen Sachen, mit denen Sie gemeinsame Erinnerungen verbinden. So eine Erinnerungsbox kommt garantiert gut an und versüsst die Zeit bis zum Wiedersehen.

Ein Foto, das Sie und die Person zeigt, deren Abschied ansteht, kann aber noch für viele weitere originelle Geschenke verwendet werden. Wie wäre es zum Beispiel, wenn Sie damit ein Lesezeichen gestalten oder eine Tasse bedrucken lassen? Dann denkt der Beschenkte immer beim Lesen oder beim Kaffeetrinken mit Freude im Herzen an Sie. Die Möglichkeiten für Fotogeschenke sind vielfältig. Ein weiteres schönes Abschiedsgeschenk für einen Freund oder ein Familienmitglied ist ein Erlebnis-Gutschein, der entweder vor dem Abschied oder beim Wiedersehen einzulösen ist. Mit der Aussicht auf ein besonderes Erlebnis fällt das Loslassen für eine gewisse Weile schon viel weniger traurig aus. Für Menschen, die eine Zeitlang ins Ausland gehen, ist zum Beispiel ein individuell gestaltetes Reisetagebuch ein passendes Abschiedsgeschenk.

Abschiedsgeschenke für Kollegen, Lehrer etc.

Wenn ein Kollege, mit dem man länger zusammengearbeitet hat, die Firma wechselt oder in den Ruhestand tritt, ist ein kleines Abschiedsgeschenk auf jeden Fall angemessen. Eine sichere Wahl sind hier ein Blumenstrauss oder Pralinen mit einer Grusskarte. Kennen Sie die alkoholischen Vorlieben des Kollegen, können Sie auch eine Flasche Wein oder Whisky zum Abschied schenken. Besonders originell wird das Geschenk, wenn Sie solch eine Flasche individuell gravieren lassen, zum Beispiel mit dem Namen des Beschenkten oder einem Abschiedsspruch. Auch ein gravierter Kugelschreiber ist ein gelungenes Abschiedsgeschenk im beruflichen Rahmen. Wenn der Abschied eines Lehrers ansteht, ist ein mit dem Klassenfoto versehenes Geschenk eine prima Idee, zum Beispiel ein Kissen oder eine Fotouhr. Alternativ können Sie ein Geschenk mit einem Spruch wie "Bester Lehrer" versehen.

Geschenke für einen Umzug

Viele der schon genannten Geschenke eignen sich auch gut, wenn eine Abschiedsparty im Rahmen eines Umzugs ansteht. Auch eine Flasche Wein oder ein Präsentkorb sind für diesen Anlass keine schlechte Wahl. Eine Spur persönlicher ist ein gravierter Geschenkartikel wie etwa ein graviertes Trinkglas. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen Sie, wenn Sie zum Beispiel eine personalisierte Fussmatte oder ein individuell gestaltetes Kissen verschenken. Diese Artikel wecken schöne Erinnerungen und erfüllen gleichzeitig einen funktionellen Zweck.

(fest/pd)