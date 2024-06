Die neuesten Superfoods und wie man sie mit verschiedenen Rezepten verbindet

Moringa: Das grüne Wunderkraut

Moringa, auch bekannt als Meerrettichbaum, stammt ursprünglich aus Indien und gilt als eines der nährstoffreichsten Blattgemüse der Welt. Die Blätter sind eine wahre Vitaminbombe und enthalten unter anderem Vitamin A, Vitamin C, Eisen, Kalzium und Protein. Mit diesem Superfood können die verschiedensten Rezepte gesundheitsfördernd ausgeschmückt werden:

Moringa-Smoothie : Mischen Sie eine Handvoll Moringa-Blätter mit einer Banane, Mandelmilch und etwas Honig für einen energiegeladenen Start in den Tag.

: Mischen Sie eine Handvoll Moringa-Blätter mit einer Banane, Mandelmilch und etwas Honig für einen energiegeladenen Start in den Tag. Moringa-Pesto : Ersetzen Sie in einem klassischen Pesto-Rezept einen Teil des Basilikums durch Moringa-Blätter. Perfekt für Nudeln oder als Brotaufstrich.

: Ersetzen Sie in einem klassischen Pesto-Rezept einen Teil des Basilikums durch Moringa-Blätter. Perfekt für Nudeln oder als Brotaufstrich. Moringa-Tee: Trocknen Sie die Blätter und bereiten Sie daraus einen erfrischenden Kräutertee zu.

Baobab: Die Frucht des Affenbrotbaums

Der Baobab-Baum, auch Affenbrotbaum genannt, ist in Afrika beheimatet. Seine Früchte gelten als wahre Nährstoffbomben und sind reich an Vitamin C, Ballaststoffen, Antioxidantien und Mineralstoffen wie Kalzium, Magnesium und Eisen. Dabei gibt es viele Möglichkeiten das Superfood in bekannten Rezepten zu integrieren:

Baobab-Smoothie-Bowl : Mischen Sie Baobab-Pulver mit Joghurt, Banane und Beeren für eine cremige und nährstoffreiche Smoothie-Bowl.

: Mischen Sie Baobab-Pulver mit Joghurt, Banane und Beeren für eine cremige und nährstoffreiche Smoothie-Bowl. Baobab-Energieriegel : Kombinieren Sie Baobab-Pulver mit Datteln, Nüssen und Trockenfrüchten für einen gesunden Snack zwischendurch.

: Kombinieren Sie Baobab-Pulver mit Datteln, Nüssen und Trockenfrüchten für einen gesunden Snack zwischendurch. Baobab-Limonade: Mischen Sie Baobab-Pulver mit Wasser, Zitronensaft und etwas Honig für eine erfrischende Limonade.

Lucuma: Die goldene Frucht aus Peru

Lucuma ist eine tropische Frucht aus Peru, die oft als «goldene Frucht» bezeichnet wird. Sie ist reich an Ballaststoffen, Antioxidantien und Nährstoffen wie Eisen, Zink und Vitamin B3. Hier sind einige Beispiele zur Zubereitung des Superfoods:

Lucuma-Nicecream : Mischen Sie gefrorene Bananen mit Lucuma-Pulver und etwas Mandelmilch für eine cremige, vegane Eiscremekreation.

: Mischen Sie gefrorene Bananen mit Lucuma-Pulver und etwas Mandelmilch für eine cremige, vegane Eiscremekreation. Lucuma-Kekse : Ersetzen Sie in Ihrem Lieblingskeksrezept einen Teil des Zuckers durch Lucuma-Pulver für eine nussige Note.

: Ersetzen Sie in Ihrem Lieblingskeksrezept einen Teil des Zuckers durch Lucuma-Pulver für eine nussige Note. Rezepte Abendessen mit Lucuma: Verfeinern Sie Ihre Desserts wie Mousse au Chocolat oder Cremes mit einem Hauch von Lucuma-Pulver.

Weitere aufstrebende Superfoods

Neben den oben genannten Superfoods gibt es noch viele andere nährstoffreiche Lebensmittel, die langsam den Weg in unsere Küchen finden. Hier sind einige Beispiele:

Chiasamenpulver

Goji-Beeren

Maca-Wurzel

Spirulina

Hanfsamen

Diese Zutaten lassen sich vielseitig in Smoothies, Müslis, Backwaren und Salaten einsetzen und verleihen Ihren Gerichten einen gesunden Boost.

Superfood-Energiebällchen

Superfood-Energiebällchen sind eine ideale, gesunde Snack-Option. Hergestellt aus Datteln, Mandeln und Chiasamen, bieten sie eine natürliche Süsse und wertvolle Nährstoffe. Das Lucuma-Pulver sorgt für zusätzlichen Geschmack und einen Vitamin-Boost. Kokosraspeln verleihen den Bällchen eine feine, exotische Note und eine angenehme Textur. Diese Kombination macht die Energiebällchen nicht nur lecker, sondern auch energiereich und Kräfte stärkend. Perfekt für einen schnellen Energieschub zwischendurch.

Vermengen Sie alle Zutaten in einem Mixer und formen Sie kleine Bällchen daraus ? der perfekte Snack für zwischendurch.

Abendessen mit Superfoods

Superfoods lassen sich nicht nur in süssen Gerichten und Snacks integrieren, sondern eignen sich auch hervorragend für herzhafte Rezepte für das Abendessen. Hier sind einige Ideen, wie Sie Moringa, Baobab und Lucuma in Ihre Abendmahlzeiten einbinden können:

Moringa-Pesto: Ersetzen Sie einen Teil des Basilikums in einem klassischen Pesto durch Moringa-Blätter. Dieses nussig-würzige Pesto ist perfekt für Nudeln oder als Brotaufstrich.

Ersetzen Sie einen Teil des Basilikums in einem klassischen Pesto durch Moringa-Blätter. Dieses nussig-würzige Pesto ist perfekt für Nudeln oder als Brotaufstrich. Baobab-Dressing: Mischen Sie Baobab-Pulver mit Olivenöl, Essig und Gewürzen für ein cremiges Dressing, das Salaten oder gegrilltem Gemüse eine fruchtige Note verleiht.

Mischen Sie Baobab-Pulver mit Olivenöl, Essig und Gewürzen für ein cremiges Dressing, das Salaten oder gegrilltem Gemüse eine fruchtige Note verleiht. Lucuma-Süsskartoffelpüree: Verfeinern Sie Ihr Süsskartoffelpüree mit einer Prise Lucuma-Pulver für eine karamellige Geschmacksnote. Ein leckerer Beilagenbeitrag zu Fisch oder Fleisch.

Verfeinern Sie Ihr Süsskartoffelpüree mit einer Prise Lucuma-Pulver für eine karamellige Geschmacksnote. Ein leckerer Beilagenbeitrag zu Fisch oder Fleisch. Moringa-Kräuterreis: Garen Sie Ihren Reis mit einer Mischung aus frischen Kräutern und getrockneten Moringa-Blättern für einen nährstoffreichen Beilagen-Kick.

So bringen Sie nicht nur mehr Abwechslung auf den Teller, sondern versorgen sich gleichzeitig mit wertvollen Nährstoffen aus der Natur.

(fest/pd)