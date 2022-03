Die richtige Pflege für den Pool

Was braucht man alles für einen Pool im eigenen Garten?

Es ist nicht damit getan, dass man sich einen Pool kauft, diesen aufbaut und mit Wasser befüllt. Zahlreiches Zubehör und entsprechende chemische Mittel gehören ebenfalls dazu, damit das Badevergnügen den gesamten Sommer über anhält.Vor dem Kauf von einem Pool sollte man sich also zum Gedanken zum Beispiel über eine rechteckige Poolabdeckung , einen Kescher und eventuelle Pflegemittel machen. Denn nur wer seinen Pool richtig pflegt, hat auch Freude daran.Entscheidet man sich für einen Pool, dann braucht man nicht nur diesen, sondern auch zahlreiches Zubehör. Wichtig für die Pflege sind die entsprechenden Mittel, damit das Wasser auch klar und sauber bleibt.Hier ist in erster Linie Chlor wichtig. Dieses gibt es in unterschiedlicher Form. Am einfachsten sind Chlor Tabletten. Diese geben über einen längeren Zeitraum kontinuierlich Chlor ab und sorgen so für eine einfache Pflege.Diese Tabletten werden jedoch nicht einfach so in das Wasser gegeben. Entsprechende Behälter, die an der Wasseroberfläche schwimmen, sind dafür perfekt geeignet und kosten auch nicht viel Geld.Ebenfalls sinnvoll sind Mittel für den pH-Wert und chemische Substanzen, die dafür sorgen, dass die Algenbildung reduziert wird oder gar nicht erst stattfindet. Die Dosierung und Anwendung wird von dem Hersteller vorgegeben.Damit der Pool sauber bleibt, benötigt man ausserdem eine entsprechende Abdeckung und einen Kescher. Sinnvoll kann zu dem ein sogenannter Poolsauger sein, der dafür sorgt, dass der Boden ebenfalls gereinigt werden kann.Mit dem Kescher können Insekten oder auch Laub von der Wasseroberfläche gesammelt werden. Das sollte man einmal täglich durchführen. Die Abdeckung sorgt dafür, dass der Pool auch über Nacht geschützt ist.Der entsprechende Filter muss ebenfalls ca. zwei bis dreimal pro Monat gespült und gereinigt werden. Nur wenn man diese Pflegehinweise zuverlässig beachtet und sich um seinen Pool kümmert, kann man den gesamten Sommer über das kühle Nass in vollen Zügen geniessen.

(fest/pd)