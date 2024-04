Die schönsten Schlafzimmer-Einrichtungstrends für 2023

Zurück zur Natur

Umso wichtiger ist es, dass der Raum unseren Bedürfnissen und Vorstellungen gerecht wird. Trends ändern sich ständig und geben Anreiz für neue gestalterische Einrichtungsideen. Wir haben hier die schönsten Schlafzimmer-Trends fürs nächste Jahr zusammengetragen.

Mit biophilen Mustern geht der Trend 2023 noch mehr in Richtung Natürlichkeit. Diese lässt sich besonders gut mit Grüntönen, Blattmustern an Wänden, Teppichen und Bettwäsche sowie Holzmöbeln darstellen. Mit etwas Glück findet man dabei den perfekten Nachttisch , der zum Holzton des Bettgestells und der Schränke passen sollte. Da Naturelemente entspannend auf Geist und Körper wirken, machen sie sich besonders gut im Schlafzimmer.

Blumenmuster

Blumenmuster gehören nicht etwa der Vergangenheit an! Auch wenn sie schnell an Omas Vorhänge oder Bettwäsche denken lassen, können sie einen Raum in der Praxis besonders gut aufwerten und mit Farbtupfern versehen. Moderne Blumenmuster sind hell und farbenfroh und sorgen im Schlafzimmer schon beim Aufwachen für gute Laune.

Warme und kräftige Farben

Im nächsten Jahr sollte man sich vermehrt auf warme und beruhigende Farben einstellen. Gekonnt eingesetzt, unterstreichen sie den gemütlichen Faktor eines Schlafzimmers. Erdige Töne, Terrakotta, aber auch beruhigende Rosatöne gehören dazu. Eine besonders schöne Farbe fürs Schlafzimmer ist auch Lavendel. Die gleichnamige Pflanze aus Frankreich ist nämlich für ihre beruhigende Wirkung bekannt. Auch die Farbe vermittelt Ruhe und Gelassenheit.

Japanisches Design

Dieses Design steht ebenfalls für Naturverbundenheit, zarte Formen und Farben. Es eignet sich besonders gut für kleine Schlafzimmer, da die japanischen Elemente einen Raum grösser und luftiger erscheinen lassen. Wichtig ist dabei, die Wände schlicht zu halten und mit Texturen zu spielen. Auch Japandi-Wandbilder und einfache Möbel tragen zur Atmosphäre bei.

Minimalismus

Ein minimalistisches Design sorgt für das ordentliche Gesamtbild eines Raums und veranlasst den Betrachter dazu, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Einfache Linien, prägnante Formen und hochwertige, meist natürliche Materialien kommen bei diesem Schlafzimmer-Trend zum Einsatz. Im Mittelpunkt steht dabei jedoch das Bett, welches bequem und funktionell, in keinem Fall aber mit verschnörkelten Elementen daherkommen sollte. Eine mehrstufige Beleuchtung, bestehend aus Deckenlampe, Leselampen und nächtlicher Konturbeleuchtung, sorgt für die gewünschte Gemütlichkeit.

Skandinavisches Schlafzimmer

Schlafzimmer in diesem Stil sollten in erster Linie hell, gemütlich und nicht überladen wirken. Das gilt auch für kleine Räume. Am besten schafft man das, indem man ruhige Pastelltöne, Beige- und Brauntöne mit Schwarz, Weiss und Grau als Basis wählt. Durch zusätzliche helle Farbakzente wird ein lebendiges Wohngefühl geschaffen. Hinzu kommen natürliche Materialien wie Holz und natürliche Stoffe sowie Dekorationen aus Rattan, Ton oder Stroh. Einfache und praktische Möbel runden das Design ab.

Monochrome Einrichtung

Bei der monochromen Schlafzimmereinrichtung fokussiert man sich auf einen oder mehrere ähnliche Farbtöne und lässt diese im Raum immer wieder vorkommen. Dabei werden hauptsächlich die Farben schwarz, weiss und grau gewählt. Da ein und derselbe Farbton auf verschiedenen Oberflächen und Materialien unterschiedlich wirkt, kommt es dadurch keineswegs zur vielleicht befürchteten Eintönigkeit. Die Kunst bei der Einrichtung ist, die Farben so gut wie möglich miteinander zu kombinieren, sodass Schränke, Bett, Teppiche und mehrstufige Beleuchtung zusammen ein stimmiges Bild ergeben. Ein weiterer Tipp: Kontrastreiche, dunkle Details setzen interessante Akzente im Raum.

Soll das Schlafzimmer ausschliesslich in einer Farbe gehalten sein, wählt man dafür am besten weiss. Dieses passt zu jedem Einrichtungsstil, ist zeitlos und vergrössert einen Raum optisch, weshalb in den meisten Fällen auch die Wände in Häusern und Wohnungen weiss sind. Dennoch sollte das weiss am besten lediglich als Basisfarbe verwendet werden. Zusammen mit Holzelementen und kleinen farbigen Details macht es den Raum wohnlicher und gemütlicher.

Mit diesen Trends ist ebenfalls zu rechnen

Neben dem Stil und der passenden Farbwahl für das Schlafzimmer, werden im Jahr 2023 noch weitere Elemente im Schlafzimmer eine Rolle spielen. Hier sind die wichtigsten:

Auffällige Kopfteile: Das Kopfteil am Bett lässt sich besonders gut gestalten. Sehr beliebt werden massive Kopfteil-Panele sein. Aber auch Designerprodukte und hervorgehobene Wände lassen keine Wünsche offen. Schliesslich möchte das Schlafzimmer auch ab und zu mal Besuchern präsentiert werden.

Das Kopfteil am Bett lässt sich besonders gut gestalten. Sehr beliebt werden massive Kopfteil-Panele sein. Aber auch Designerprodukte und hervorgehobene Wände lassen keine Wünsche offen. Schliesslich möchte das Schlafzimmer auch ab und zu mal Besuchern präsentiert werden. Asymmetrie: War es vor wenigen Jahren noch üblich, einen Raum in perfekter Symmetrie zu gestalten, wird 2023 alles ein bisschen "unperfekter". So muss das Bett nicht mehr in der Mitte des Raums stehen. Nachttischlampen können ruhig unterschiedlich ausfallen und die Nachttische müssen nicht mehr einheitlich sein. Alles, was ergonomisch ist und Funktionalität bedeutet, ist stattdessen erwünscht.

War es vor wenigen Jahren noch üblich, einen Raum in perfekter Symmetrie zu gestalten, wird 2023 alles ein bisschen "unperfekter". So muss das Bett nicht mehr in der Mitte des Raums stehen. Nachttischlampen können ruhig unterschiedlich ausfallen und die Nachttische müssen nicht mehr einheitlich sein. Alles, was ergonomisch ist und Funktionalität bedeutet, ist stattdessen erwünscht. Umkleidekabine: Der offene Kleiderschrank wird dem klassischen immer häufiger

Der offene Kleiderschrank wird dem klassischen immer häufiger vorgezogen. Lässt sich die Umkleidekabine dann noch in zwei Bereiche unterteilen, ist es umso besser! Sowohl Männer als auch Frauen haben gerne viel Platz zum An- und Auskleiden. Ein klobiger Kleiderschrank nimmt hingegen viel Raum ein, der sich auch für andere Dinge bestens nutzen lässt.

Arbeitsplatz integrieren: Das Arbeiten im Büro ist heute nicht mehr selbstverständlich. Gerade durch die Pandemie müssen viele Menschen einen Arbeitsplatz in ihren eigenen vier Wänden einrichten. Das lässt sich durchaus auch im Schlafzimmer umsetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass Elemente, die in der Nacht störend sein könnten, direkt nach der Arbeit in Schränken verschwinden. Bildschirme und Ladestationen sollten für einen guten Schlaf ausgeschaltet werden.

Fazit - So schlafen wir 2023

Der Trend für die Schlafzimmereinrichtung geht eindeutig in die natürliche und gleichzeitig strukturierte Richtung. Der Fokus liegt dabei auf luftigen, gross erscheinenden Räumen, die durch warme Grün- und Erdtöne aufgewertet werden. Da der eigene Geschmack natürlich nicht zu kurz kommen darf, sollte man dennoch seiner Fantasie keine Grenzen setzen und Trends nur als Anregungen für eigene schöne und verrückte Ideen nutzen.

(fest/pd)