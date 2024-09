Die teuersten Promi-Erinnerungsstücke aller Zeiten

Jedes Objekt repräsentiert nicht nur ein Stück Popkultur, sondern erzählt auch seine eigene faszinierende Geschichte. Hier sind einige der teuersten Erinnerungsstücke von Prominenten und die einzigartigen Geschichten, die sie unbezahlbar machen.

Marilyn Monroes «Happy Birthday, Mr. President»-Kleid

Das berühmte Kleid, das Marilyn Monroe trug, als sie 1962 für Präsident John F. Kennedy «Happy Birthday» sang, erzielte bei einer Auktion den Rekordpreis von 4,8 Millionen Dollar. Mit über 2.500 Kristallen verkörperte es den zeitlosen Glamour von Marilyn Monroe. Deswegen erwarb das «Ripley's Believe It or Not!» Museum das Kleid im Jahr 2016. Seine historische Bedeutung in Verbindung mit Monroes legendärem Status macht es zu einem der begehrtesten Erinnerungsstücke. Es bleibt ein Symbol für das goldene Zeitalter Hollywoods und die Verflechtung des Showbusiness mit der politischen Geschichte des Landes.

James Deans Porsche 550 Spyder

Der tragische Tod von James Dean in seinem Porsche 550 Spyder hat das Auto als ein Stück Film- und Kulturgeschichte unsterblich gemacht. Das als «Little Bastard» bekannte Fahrzeug ist ein Symbol für Deans rebellischen Geist und seinen frühen Tod. Obwohl das Wrack des Wagens verschollen ist, wurden seine Einzelteile bei Auktionen für über 1 Million Dollar versteigert. Die Berühmtheit des Spyder und seine Verbindung zu Deans Vermächtnis machen selbst die Wrackteile zu begehrten Sammlerobjekten. James Dean gilt aufgrund seiner Anziehungskraft noch immer als Hollywood-Ikone der 1950er Jahre.

Michael Jacksons rote Jacke aus «Thriller»

Michael Jacksons rot-schwarze Lederjacke aus dem Musikvideo zu «Thriller» wurde 2011 für 1,8 Millionen Dollar verkauft. Die von Deborah Nadoolman Landis entworfene Jacke hat einen hohen Wiedererkennungswert und ist fester Bestandteil der Popkultur der 1980er Jahre. Der Verkauf war Teil einer Versteigerung von Jackson-Memorabilien, die seinen immensen Einfluss auf Musik und Mode widerspiegeln. Der ikonische Status der Jacke und ihre Verbindung mit dem bahnbrechenden Musikvideo tragen zu ihrem immensen Wert bei. Sie zeugt von Jacksons hohem Einfluss auf die Unterhaltungsindustrie.

Das Original-Batmobil aus der Fernsehserie

Das Batmobil aus der Fernsehserie «Batman» aus den 1960er Jahren wurde 2013 bei einer Auktion von Barrett Jackson für 4,6 Millionen Dollar versteigert. George Barris entwarf das Lincoln Futura Concept Car im Jahr 1955 und es ist mit zahlreichen Gadgets sowie dem charakteristischen Fledermaus-Design ausgestattet. Der hohe Erlös unterstreicht die anhaltende Anziehungskraft der Batman-Serie und der Fernsehnostalgie der 1960er Jahre. Seine einzigartigen Modifikationen und seine historische Bedeutung machen es zu einem begehrten Sammlerstück unter Nostalgikern.

Ringo Starrs Ludwig-Schlagzeug

Das Ludwig-Schlagzeug, das Ringo Starr in den Anfangsjahren der Beatles benutzte, wurde 2015 für 2,2 Millionen Dollar verkauft. Es begleitete Ringo Starr bei über 200 Auftritten und Aufnahmen und war in einigen der grössten Hits der Beatles zu hören. Der Verkauf des Schlagzeugs, das vom Besitzer der Indianapolis Colts (American Football) erworben wurde, unterstreicht seine Bedeutung in der Rockgeschichte. Ringos einzigartiger Schlagzeugstil und der beispiellose Erfolg der Band machen das Schlagzeug sehr begehrt. Es symbolisiert nämlich den Einfluss der Beatles auf die moderne Musik und Kultur.

Elvis Presleys Rolls-Royce Phantom V von 1963

Elvis Presleys Rolls-Royce Phantom V von 1963, ein luxuriöses Symbol seines Erfolgs, wurde 2014 für 400.000 Dollar verkauft. Ausgestattet mit Telefon, Kühlschrank und Unterhaltungssystem spiegelt der Wagen Elvis' extravaganten Lebensstil wider. Sein schnittiges Design und die Assoziation mit dem King of Rock 'n' Roll machen ihn zu einem bedeutenden Souvenir. Unvergesslich sind die Auftritte von Elvis in den grössten Casinos der Glücksspielmetropole Las Vegas.

(fest/pd)