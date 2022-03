Die unterschiedlichen Arten von Zimmerpflanzen

Die grüne Oase für den Aussen- und Innenbereich

Beliebte Zimmerpflanzen für die Wohnung

Exotische Zimmerpflanzen und Fleischfresser

Klassiker unter den Zimmerpflanzen: Die Palme

So klappt es mit der Pflege der Zimmerpflanzen

Neben den Gartenmöbeln gehören die Pflanzen für den Innen- und Aussenbereich zu den Anschaffungen im Frühjahr und im Sommer. Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen ist es möglich, im Haus und in der Wohnung ebenso wie im Wintergarten, im Eingangsbereich, auf dem Hof und im Garten eine grüne Oase einzurichten. Auf diese Weise ist die Auszeit vom Alltag zum Greifen nah.Es gibt einige sehr beliebte Orte, die schon auf den ersten Blick im Zimmer auffallen. Da wäre zum Beispiel die stilvolle Calla oder die Calathea , die eine echte Blattschönheit ist. Eine Modepflanze der letzten Jahre ist die Monstera. Sie findet sich nicht nur im Topf wieder, sondern auch als beliebtes Printmotiv auf Gemälden und Textilien. Andere Zimmerpflanzen sind bekannt dafür, äusserst pflegeleicht und genügsam zu sein. Wer noch keine Erfahrung mit Wohnungspflanzen hat, sollte sich nach anfängertauglichen Arten umsehen.Zu den pflegeleichten und modernen Trendsettern gehören die Sukkulenten, die in der Wüste wachsen und schon einmal mehrere Wochen ohne Wasser auskommen. Sie sind an ihren fleischigen Blättern zu erkennen. Es gibt einige recht frostempfindliche Arten, wie zum Beispiel die Agave. Das Erfolgsgeheimnis der Sukkulenten sind die vielen verschiedenen Formen und Pflanzengattungen.Ebenso gefragt sind die fleischfressenden Zimmerpflanzen - der Klassiker unter ihnen ist die Venusfliegenfalle. Für Kinder und Erwachsene ist es ein schöner Zeitvertreib, die Pflanzen zu beobachten, wie sie ihre Beute fangen und fressen. Wer es in diesem Zusammenhang zu Hause exotisch mag, sollte sich Bonsai, Zyperngras und Baumfreund anschauen.Andere Arten haben einen lustigen Namen, wie zum Beispiel die Wachsblume, Einblatt, Elefantenfuss und Gummibaum. Es gibt auch eine Zimmerpflanze, deren Verhalten zu ihrem Namen passt, wie die Mimose. Sie gehört zu den eher sensiblen Pflanzen für das eigene zu Hause. Sobald es zu leichten Erschütterungen kommt oder ein Windhauch an dieser Pflanze vorbeiweht, zieht sie selbst ihre zarten Blättchen ein.Die Klassiker unter den beliebtesten Zimmerpflanzen sind natürlich die Palmen, denn sie erinnern an den letzten Urlaub und verbreiten eine lässige Stimmung in der gesamten Wohnung. Gleichzeitig lassen sie sich perfekt zu unterschiedlichen Einrichtungsstilen kombinieren. Es ist ganz einfach, die Palmen in dem eigenen Wintergarten einzusetzen und zu pflegen. Sie benötigen eine regelmässige Düngung und ausreichend Flüssigkeit. Um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu simulieren, ist es empfehlenswert, Palmen mit einer Sprühflasche und Wasser ein zu sprühen. Wer sich mit der Pflege besonders viel Mühe gibt, hat über Jahre lang Freude mit dem aktiven Wuchs der Palmen.Achtung, für Haustiere und Katzen können Palmen gefährlich sein, da ihre spitzen Blätter eine der häufigsten Gründe für Unfälle und gefährliche Verletzungen der Augen sein können. Ebenso sollten die Tierhalter auf giftige Zimmerpflanzen verzichten und sich nur für haustierfreundliche Arten entscheiden.Die einen mögen die grünen Wohnungspflanzen und andere bevorzugen blühende Gattungen. Auch hier finden sich viele pflegeleichte Arten. In Verbindung mit den Zimmerpflanzen stehen der richtige Standort und die Einrichtung. So sollte die Zimmerpflanze erst einmal an dem passenden Standort stehen, bevor die eigenen Beweggründe im Hinblick auf die Einrichtung hinzukommen. Wer beruflich besonders eingebunden oder regelmässig nicht zu Hause ist, sollte sich für die automatisierte Pflanzenpflege entscheiden. In jedem Baumarkt und in speziellen Onlineshops gibt es Wasserspeicher für die Pflanzen, wie zum Beispiel Bewässerungssonden, Kugeln oder Tonkugeln. Selbst wenn man nicht zu Hause ist, kann man auf diese Art und Weise die Pflanzen mit der richtigen Portion Wasser versorgen.

(fest/pd)