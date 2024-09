Digitale Medikamentenversorgung: Warum Online-Apotheken boomen

Hier ist die Nachfrage vor Ort deutlich zurückgegangen, immer mehr Schweizer kaufen online. Selbst Rezepte lassen sich mittlerweile in modernen Online-Apotheken einlösen. Was aber hat dafür gesorgt, dass die digitalen Medikamentenlieferanten auf dem Vormarsch sind?

Bequemlichkeit und Zeitersparnis wird von Kunden geschätzt

Obwohl das Apothekennetz in der Schweiz gut ausgebaut ist, wissen Kunden die Zeitersparnis beim Kauf in der Online-Apotheke sehr zu schätzen. Eine Verordnung vom Arzt garantiert dem Patienten keineswegs, dass er sein Wunschmedikament in der Apotheke vor Ort auch wirklich bekommt. Sehr häufig gibt es Lagerengpässe und dann vergehen mindestens 24 Stunden, bis das Präparat geliefert werden kann. Der Kunde muss dann wieder in die Apotheke zurückkehren und es abholen.



Dieser Schritt lässt sich überspringen, wenn das Produkt direkt online gekauft wird. Meist beträgt die Lieferzeit ebenfalls nur 24 bis 48 Stunden, sodass die Wartezeit sehr kurz ist. Lediglich bei akut benötigten Medikamenten hat die lokale Apotheke weiterhin ein Alleinstellungsmerkmal.

Datenschutz und Diskretion sind Menschen wichtig

Der Umsatz des Apothekenmarktes liegt bei jährlich rund 8,5 Milliarden Euro in der Schweiz. Der Kauf von Medikamenten ist bei Kopfschmerztabletten oder gängigen Produkten eher unspektakulär. Anders sieht es jedoch auch, wenn spezifische Produkte benötigt werden. Hier kann es zum Spiessrutenlauf werden, wenn der Apothekenkunde seine Präparate direkt lokal abholen möchte. Auch wenn Diskretion und Abstand hier zwar gebeten sind, bekommen umstehende Kunden meist doch alles mit. Davor fürchten sich viele Personen und auch das führt dazu, dass der Online-Handel floriert.

Das Sortiment ist online grösser

Schweizweit müssen sich immer mehr Patienten eine Apotheke teilen , das Apothekensterben ist real. Hinzu kommt, dass nicht nur in der Schweiz, sondern in ganz Europa ein deutliches Wachstum der Mietpreise stattfindet. Die lokalen Apotheker haben nicht die Kapazität, riesige Lagerhallen zu betreiben und hier alle denkbaren Medikamente und Apothekenprodukte vorrätig zu haben. Sie können einiges zwar über Grosshändler beziehen, aber nicht alles.



Online-Apotheken haben den grossen Vorteil, dass sie mit zentralen Lagern arbeiten und deutlich weniger Miete entrichten müssen. Aus diesem Grund ist das Portfolio breiter und umfasst nicht nur rezeptfreie und verordnungspflichtige Medikamente, sondern auch Gesundheitsprodukte und sogar Nahrungsergänzungsmittel.

Günstigere Preise gibt es im Netz

Die Menschen in der Schweiz wissen nicht nur mobile Payment sehr zu schätzen , sie legen auch Wert auf Rabatte und Sparaktionen.



So haben Schweizer die Möglichkeit, überschüssiges Geld auf dem beliebten Sparkonto anzulegen. Online-Apotheken bieten hier Hilfe, denn sie sind oft um deutlich günstiger als niedergelassene Verkaufsstellen.



Zwar gibt es auch hier oft Kundenrabatte und Nachlässe, aufgrund der hohen Mieten und Kosten für Angestellte ist es aber für lokale Apotheker kaum möglich, den Preis der Konkurrenz mitzutragen. Dennoch gilt es für echte Sparfüchse in der Schweiz, dass ein Vergleich zwischen online und offline Sinn macht. Nicht jedes Schnäppchen ist eines und manchmal können auch Offliner punkten.



Generell hat die Digitalisierung viel verändert , auch die Art und Weise, wie Menschen sich Medikamente beschaffen. Hier kommen Einfachheit und Bequemlichkeit zusammen.

(fest/pd)