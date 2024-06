Drohnen, Sensoren und Schwerelosigkeit

Was braucht es, damit Drohnen ganz selbständig ohne menschliche Piloten fliegen können? Oli hat sich an der Scientifica bei Experten der Universität Zürich erkundigt und mit Neurowissenschaftler und Robotikforscher Christian Pfeiffer gesprochen.

Pfeiffer forscht mit der Arbeitsgruppe der ETH und Universität Zürich (Robotics und Perception Group) an der Entwicklung von High-Tech Drohnen. Diese fliegenden Supercomputer sind heutzutage mit Sensoren und Intelligenz ausgerüstet. So können sie zum Beispiel zielgenau und in kürzester Zeit Medikamente oder Blutreserven vom Kinder- ins Unispital oder umgekehrt transportieren. Bei Naturkatastrophen unterstützen sie die Rettungskräfte, indem sie in unwegsames Gebiet gelangen.

Am Drohnenrennen messen sich Mensch und künstliche Intelligenz: Wer ist schneller, wenn die rote und die blaue Drohne im Wahnsinnstempo durch den Hindernisparcours navigieren? Kein Wunder, dass es auch mal zu einem Crash kommt! Ein Netz schützt das Publikum, es besteht also keine Gefahr. Klar, dass auch Oli Inclusive gerne auch selber die Fernsteuerung in die Hand nimmt und hautnah erlebt, wie es ist als Drohnenpilot zu fliegen.

Scientifica 2023

Die nächste Scientifica findet vom 1. bis 3. September 2023 statt. Dann präsentieren die ETH Zürich und die Universität Zürich wieder Forschung zum Anfassen und Staunen. Das Programm wird ab Juli 2023 auf scientifica.ch verfügbar sein.

Seit 2011 öffnen die ETH Zürich und die Universität Zürich an einem Wochenende ihre Hauptgebäude, um die Bevölkerung einzuladen, Wissenschaft hautnah am «Ort des Geschehens» zu erleben. Die «Scientifica» ist jeweils einem Schwerpunktthema gewidmet, zu dem beide Hochschulen in verschiedenen Disziplinen forschen.

