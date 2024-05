E-Shisha zuhause rauchen: Was sollte man beachten?

Wer keine Abstriche machen und keine Kompromisse eingehen möchte, sollte sich daher ausreichend Zeit nehmen, um sich mit der Thematik auseinanderzusetzen und nicht blind im Internet bestellen. Die gute Nachricht ist, dass es vergleichsweise leicht ist, sich das Shishavergnügen in die eigenen vier Wände zu holen. Die folgenden Abschnitte zeigen, welche Details wichtig werden und wie es möglich ist, seinen Genussfaktor noch ein wenig zu erhöhen.

Zuvor sei jedoch erwähnt, dass es mit Hinblick auf den Genuss von E-Shishas noch keine langfristigen Studien gibt. Das bedeutet, dass es zum aktuellen Zeitpunkt nicht möglich ist, Aussagen über etwaige gesundheitliche Auswirkungen, zum Beispiel im Alter, zu treffen. Aktuell spricht jedoch einiges dafür, dass das Rauchen von Shishas, sofern diese kein Nikotin enthalten, etwas weniger bedenklich sein könnte als der Konsum klassischer Zigaretten.

Wer hier up to date sein möchte, sollte sich jedoch ausschliesslich auf wissenschaftlich fundierte Studien verlassen. Diese werden in regelmässigen Abständen auf einschlägigen Plattformen veröffentlicht. Auch an zahlreichen Universitäten wird dementsprechend geforscht.





Ausschliesslich auf sicheres Equipment setzen

E-Shishas und das entsprechende Zubehör werden heutzutage von vielen verschiedenen Herstellern angeboten. Es versteht sich von selbst, dass diejenigen, die in ihren eigenen vier Wänden (oder auf dem Balkon) rauchen möchten, ausschliesslich auf Marken setzen sollten, die hohe Ansprüche mit Hinblick auf Qualität und Sicherheit erfüllen.

Ein seriöser E-Zigaretten Shop zeichnet sich durch ein hohes Mass an Transparenz aus und ist gleichzeitig für Rückfragen erreichbar. Sowohl diejenigen, die in der Vergangenheit schon zahlreiche E-Shishas genossen haben als auch diejenigen, die gerade erst damit beginnen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, sollten sich hier wohlfühlen.

Ergänzend hierzu ist es natürlich ratsam, sich für einen Anbieter mit einem Auswahl an unterschiedlichen Geschmacksrichtungen ist gross. Genau das gilt vergleichsweise breit gefächerten Sortiment zu entscheiden. Denn: die es, auf der Suche nach der perfekten E-Shisha für sich auszunutzen. Vor allem viele Anfänger lieben es, zunächst bei den fruchtigen Noten zu starten, um dann ganz sicher mindestens einen Favoriten zu finden.

E-Shishas können Rauchmelder auslösen und Nachbarn verärgern

Dieser Fakt dürfte schon so einige Menschen aus dem Schlaf gerissen haben. Der Rauch einer E-Shisha ist selbstverständlich dazu in der Lage, einen Rauchmelder auszulösen. Dementsprechend ist es sinnvoll, immer mit ausreichendem Abstand zu dampfen. Immerhin hat sicherlich niemand Lust, in regelmässigen Abständen bei den Nachbarn Entwarnung zu geben, weil es an der Zeit war, die «wohlverdiente Feierabend E-Shisha» zu rauchen.

Aber auch dann, wenn eine Shisha dieser Art auf dem Balkon genossen wird, gilt es selbstverständlich, Rücksicht zu nehmen. So gut wie jeder, der bereits neben einem Menschen gestanden hat, der eine Shisha raucht, weiss, dass die kleinen Geräte dazu in der Lage sind, einen charakteristisch intensiven Geruch zu verbreiten.

Wer auf der etwas sichereren Seite sein möchte, sollte eine Art Windfang oder zumindest einen senkrechten Sichtschutz integrieren. Dieser sorgt dafür, dass der Rauch keine Gelegenheit hat, beispielsweise auf den Nachbarbalkon überzugreifen. Im ersten Schritt kann es jedoch auch helfen, sich mit denjenigen, die nebenan wohnen, kurzzuschliessen und einfach nachzufragen, ob diese sich durch den Geruch gestört fühlen.

Bei denjenigen, die in einem vergleichsweise alten Haus wohnen, ist zudem die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Wohnungstüre nicht mehr zu 100 % sicher schliesst. Dementsprechend besteht die Möglichkeit, dass sich der Rauch, der durch die E-Shisha entsteht, in den Flur verabschiedet. Hier lohnt es sich gegebenenfalls, die entsprechenden Bereiche zusätzlich abzudichten.

Nach dem Rauchen ordentlich lüften

Viele lieben den Geruch von E-Shishas, weil er sich derart deutlich vom klassischen Zigarettengeruch unterscheidet. Hierbei gilt es, sich die Frage stellen, ob man wirklich jedes Mal, wenn man seine Wohnung betritt, beispielsweise von einem fruchtigen Aroma begrüsst werden möchte.

Falls man sich hierüber nicht zu 100 % sicher ist, ist es wichtig, nach jedem Rauchen einer E-Shisha ordentlich durchzulüften. Ansonsten könnte es sein, dass sich der charakteristische Geruch nicht nur in der Luft, sondern auch in deinen Möbeln festsetzt. Hier gestaltet es sich dann schwer, das Ganze wieder im Nachhinein zu neutralisieren.

Und auch, wenn es denjenigen, die die Wohnung betreten, persönlich im ersten Moment nicht auffällt, wie intensiv die entsprechenden Zimmer riechen: Der Besuch dürfte vergleichsweise schnell bemerken, dass er im Haushalt eines Dampfers zu Gast ist. Wer Gedanken lesen könnte , würde sich wahrscheinlich zweimal überlegen, ob er nicht lieber einmal mehr lüften sollte.

Gibt es auch E-Shishas ohne Nikotin?

Der Markt rund um E-Shishas wurde im Laufe der Zeit immer vielseitiger. Dies hatte zur Folge, dass es mittlerweile auch Produkte gibt, die mit vergleichsweise wenig oder komplett ohne Nikotin aufwarten. Zahlreiche Raucher klassischer Zigaretten versuchen, mit Hilfe von E-Shishas von ihrer Sucht loszukommen - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

Eine Erfolgsgarantie gibt es selbstverständlich nicht und die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper nach kurzer Zeit nach «seinem Nikotin» verlangt, ist vergleichsweise hoch. Dementsprechend wäre es sicherlich ein wenig naiv, anzunehmen, dass es sich bei E-Shishas ohne Nikotin um eine Art Geheimrezept handelt, wenn es darum geht, in Zukunft suchtfrei zu leben. Wer bemerkt, dass er es nicht allein schafft, dem Nikotin zu entsagen, ist gut beraten, sich mit seinem behandelnden Hausarzt in Verbindung zu setzen.

Ideal für E-Shisha Liebhaber: Shishas in verschiedenen Geschmacksrichtungen

Zahlreiche E-Shisha Liebhaber haben keine Lust darauf, sich nur für eine Geschmacksrichtung zu entscheiden. Kein Problem: Selbstverständlich ist es auch möglich, sich zu Hause einen kleinen Vorrat an unterschiedlichen Produkten anzulegen. Mittlerweile gibt es auch mehrere Anbieter, die komplette Sets in ihr Sortiment aufgenommen haben. Diese setzen sich aus mehreren Geschmacksrichtungen zusammen und bieten dementsprechend die Chance, auf unkomplizierte Weise den persönlichen Favoriten zu finden.

Wer sich auf der Suche nach einem Geschenk für eine Wohnungseinweihung befindet und weiss, dass sich derjenige, der umgezogen ist, für Shishas begeistern kann, ist gut beraten, im Zweifel eine weitestgehend neutrale, eher weniger intensive Geschmacksrichtungen zu wählen.

Fazit

Egal, ob für den Eigengebrauch oder als Geschenk im Rahmen einer Wohnungseinweihung: E-Shishas haben es längst geschafft, nicht nur Bars und Diskotheken präsent zu sein, sondern auch das heimische Umfeld zu erobern. Wer sich ein wenig Zeit nimmt, um sich mit Themen, wie zum Beispiel Rauchmeldern und einem möglichst harmonischen Verhältnis zur Nachbarschaft auseinanderzusetzen, kann seiner Leidenschaft in der Regel vollkommen unkompliziert nachgehen.

Unter anderem auch deswegen, weil die Nachfrage in der Schweiz mittlerweile ungebrochen ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die führenden Hersteller ihr Sortiment auch in Zukunft noch erweitern werden. Hiervon profitieren zweifelsohne diejenigen, die nicht müde werden, den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen eine Chance zu geben und die für sich erkannt haben, dass es durchaus Alternativen zur klassischen Zigarette gibt.

(fest/pd)