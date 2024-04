E-Zigaretten und Vapes: Eine Einführung in die Dampfwelt

Wie gestaltet sich die Differenzierung von Zigaretten und E-Zigaretten?

Bereit für den erstmaligen Eintritt in die Dampfwelt? Dieser Beitrag bietet Unterstützung bei der Orientierung, womit man es beim Vapen eigentlich zu tun hat.

Wer sich erstmals in einem Vapestore umsieht, steht häufig vor der Herausforderung, beim Bestücken des Warenkorbs einen Anfang zu finden. Aufgrund dessen ist es wichtig, sich zunächst den Unterschied zwischen einer E-Zigarette und klassischem Rauchwerk zu verdeutlichen.

Statt Zigaretten bietet ein Onlinehandel für Vapingprodukte neben der E-Zigarette selbst ein umfangreiches Portfolio an sogenannten Liquids. Die auch als E-Liquids bezeichneten Flüssigkeiten sind Träger der Aromen, die - ähnlich wie bei einer Zigarette - konsumiert werden. Liquids gibt es in den unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen: Die Kreativität der Vape-Hersteller beim Entwerfen der Mischungen ist ungebrochen. Hierbei entwickeln sich regelmässig neue Trends , die in der Dampferszene für Furore sorgen.

Attraktive Geschmacksvielfalt bei E-Zigaretten

Zur Wahl stehen begeisterten Vapern aromatische Flüssigkeiten, die den Geschmack vieler beliebter Speisen oder Getränke haben. Das sind zum Beispiel:

bunte Früchte

eisige Mentholfrische

Lakritz

Cola

Des Weiteren gibt es heute bereits CBD-Liquids, in denen Extrakte von Nutzhanf enthalten sind.

Nikotin auch bei E-Zigaretten beibehalten?

Auch bei den E-Zigaretten besteht die Möglichkeit, sich für oder gegen die Verwendung von Nikotin zu entscheiden. Wer in Zukunft gesünder leben und sich deswegen den herkömmlichen Zigaretten entsagen möchte, kann sich für Liquids ohne Nikotin entscheiden. Davon sofort loszukommen, ist allerdings oft leichter gesagt als in die Praxis umgesetzt. Da die für E-Zigaretten angebotenen Liquids über unterschiedliche Nikotinstärken verfügen, kann das sukzessive Minimieren der Nikotindosis eine passende Alternative sein.

Vergleich des Nikotinkonsums beim Vapen und Rauchen

Die beim Konsum eines nikotinhaltigen Liquids aufgenommene Menge Nikotin lässt sich nicht ohne Weiteres mit einer fixen Anzahl an Zigaretten gleichsetzen. Dies ist allein mit der Art und Weise, wie man mit einer E-Zigarette dampft, zu begründen. Des Weiteren spielt es eine Rolle, wie intensiv der Nikotingehalt im Liquid ist. Grob ist allerdings festzuhalten, dass eine herkömmliche Zigarettenpackung etwa 18 Milligramm Nikotin pro Milliliter bei einer Liquidmenge von einem Milliliter entspricht.

Kann man eine E-Zigarette rauchen?

Eine Vape zu rauchen, ist grundsätzlich nicht möglich, denn beim Rauchen und Vapen handelt es sich um zwei völlig verschiedene Prozesse. Bei der E-Zigarette wird eine Flüssigkeit in aller Regel synthetisch hergestellt und schliesslich verdampft. In der konventionellen Zigarette hingegen findet ein Verbrennungsprozess - nämlich der von angebautem Tabak - statt. Lediglich die Rauchentwicklung gibt bei beiden Varianten ein ähnliches Bild ab. Das Dampfen bzw. Vapen ist daher lediglich in Verbindung mit einer E-Zigarette und das Rauchen mit einer klassischen Zigarette möglich.

Fazit

Mit einer E-Zigarette einen feinen Rauch in die Luft zu zwirbeln, hat für passionierte Vaper ein Gefühl von Lifestyle. Aber auch für einen Umstieg bzw. die Entwöhnung von herkömmlichen Nikotinzigaretten werden Vapes von Konsumenten immer häufiger in Betracht gezogen. Die grosse Auswahl an Aromen kann diesen Prozess erleichtern.

(fest/pd)