Einschlafprobleme lindern und besser schlafen

Die besten Tipps für ein schnelles Einschlafen

Abends wälzt man sich stundenlang hin und her, bevor man endlich einschlafen kann. Am nächsten Morgen fühlt man sich dann wie gerädert und ist wenig ausgeschlafen. Dieser Kreislauf muss durchbrochen werden, damit die Gesundheit nicht darunter leidet.Einschlafhilfen müssen dabei nicht immer kompliziert sein. Es gibt zahlreiche Tipps und Tricks, wie man mit wenig Aufwand und ein klein wenig Unterstützung besser und schneller in den erholsamen Schlaf findet.Unterschiedliche Mittel wie Tabletten, CBG Öl oder andere Präparate versprechen eine schnelle Hilfe, wenn es um Einschlafprobleme geht. In den meisten Fällen reicht es jedoch, wenn man einige Techniken und Hausmittel ausprobiert, bevor man zu solchen Mitteln greift.Jeder von uns besitzt eine innere Uhr. Gerade bei der Zeitumstellung werden sich viele Menschen darüber bewusst. Diese Funktion des Körpers kann man nutzen, damit das Einschlafen nicht zum Problem wird. Feste Zeiten und damit Rituale sind wichtig . Ist der Ablauf am Abend immer gleich und geht man zu einer bestimmten Zeit ins Bett, dann erkennt das der Körper nach kurzer Zeit. Er beginnt dann bereits vorher in den Ruhemodus zufahren.Dieser Automatismus soll auf das baldige Schlafen vorbereiten. Daher ist es wichtig, diese Routine beizubehalten und damit zu festigen. Bereits nach wenigen Tagen wird das Einschlafen ein wenig leichter fallen.Zu viele Gedanken sind ebenfalls nicht gut, wenn es um das Einschlafen und einen ruhigen Schlaf geht. Natürlich kann man seinen Kopf nicht einfach abschalten. Jedoch kann an dieser Stelle eine Art Tagebuch helfen. Schreibt man seine Gedanken vor dem Zubettgehen auf , dann kann man diese gedanklich abhaken. Der Kopf kommt zur Ruhe und die Gedanken hindern einen nicht mehr daran, schnell einzuschlafen.Abends sollte man ausserdem auf eine ruhige und vor allem nicht zu helle Atmosphäre setzen. Indirektes Licht oder auch Kerzen sind perfekt, damit der Körper erkennt, dass der Schlaf bald beginnt. Auf diese Weise fährt man seinen Organismus runter.

