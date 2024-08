Energiereserven leer? Laden Sie Ihre Batterien wieder auf!

Die Anzahl an Fällen von Burnout oder Depressionen steigt und Stress ist mittlerweile der häufigste Grund für Arbeitsausfälle. Heute ist es daher wichtiger denn je, die eigenen Batterien wieder aufzuladen, um gesund zu bleiben. Eine Auszeit in einer Finca auf Mallorca, Wellness, ein Baldriantee oder digitales Detox? In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt.

Nehmen Sie sich eine Auszeit

Wenn Sie merken, dass sich Ihre Energiereserven dem Ende neigen, sollten Sie diese nicht überstrapazieren, bis gar nichts mehr geht, sondern rechtzeitig auf den Pause-Knopf drücken. Ein Urlaub kommt dafür wie gerufen. Einfach mal raus aus dem gewohnten Umfeld und rein in die Entspannung!

Viele Menschen berichten, dass sie am Wasser am besten entspannen können. Warum also nicht einen Urlaub am Meer oder auf einer Insel planen? Das Rauschen der Wellen, die gleichmässige Bewegung, der salzige Duft in der Luft und die sanfte Brise tragen dazu bei, dass Sie den Alltagsstress schneller hinter sich lassen. Wäre es nicht schön, mit einem guten Buch am Strand zu liegen, die Sonne zu geniessen und einfach nur die Seele baumeln zu lassen?

Meiden Sie hingegen überlaufene Metropolen und Touristen-Hotspots. Anstatt in den Trubel von Grosstädten einzutauchen, suchen Sie sich bei Anbietern wie Interhome lieber ruhigere Orte aus. Ein Ferienhaus an einer ruhigeren Ecke Mallorcas oder ein überlaufenes Hotel auf dem Ballermann? Die Frage, wo Sie sich eher entspannen können, stellt sich wohl eher nicht.

Für das gewisse i-Tüpfelchen können Sie mit Massage- und Wellness-Anwendungen sorgen. Lassen Sie sich einfach etwas verwöhnen, verabschieden Sie sich von Verspannungen oder lassen Sie sich treiben.

Den Schlaf verbessern

Sie haben Probleme, abends einzuschlafen oder durchzuschlafen? Während wir schlafen, regeneriert sich unser Körper und wir tanken neue Energie für den nächsten Tag. Wird der Schlafzyklus jedoch immer wieder unterbrochen, wirkt sich das auch auf unser Energielevel aus. Hier verbirgt sich eine gefährliche Abwärtsspirale. Wenn Sie gestresst sind, schlafen Sie in der Regel schlechter. Zu wenig Schlaf kann den Stress hingegen verstärken.

Um die Spirale zu durchbrechen, können Sie an mehreren Stellschrauben drehen. Zum einen können Sie für ein bequemes Bett, Kopfkissen und eine angenehme Temperatur im Raum sorgen. Unser Körper kommt nämlich besser zur Ruhe, wenn es dunkel ist und die Raumtemperatur etwa zwischen 15 °C und 18 °C liegt. Zum anderen kann eine Tasse Kamillentee oder Baldrian den Schlaf etwas fördern, da sie beruhigende Eigenschaften besitzen.

Viele unterschätzen auch die Wirkung unserer Elektrogeräte auf unseren Schlaf. Das blaue Licht der Bildschirme kann nämlich die Produktion des Schlafhormons Melatonin stören und somit den Schlaf negativ beeinflussen. Einige Stunden vor dem Zubettgehen sollten Sie daher auf digitales Detox setzen und anstatt der Elektrogeräte zu einem fesselnden Buch greifen. Leichter Sport einige Stunden vor dem Zubettgehen hilft ebenfalls.

(fest/pd)