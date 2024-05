Ergonomisches Arbeiten im Büro - Darauf kommt es an

Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist besonders rückenschonend, denn oft nimmt man beim Arbeiten am klassischen Schreibtisch eine verkrampfte Position ein. Demnach können höhenverstellbare Schreibtische nicht nur für Arbeitnehmer positive Auswirkungen haben, sondern auch für Arbeitgeber. Schliesslich sind die Arbeitnehmer wesentlich motivierter, wenn sie keine Schmerzen beim Arbeiten haben. Gibt es einen gewissen Anspruch auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch?

Der Arbeitsplatz muss ergonomisch gestaltet werden

Wer in einem Büro arbeitet, der sitzt häufig den ganzen Tag. Allerdings ist dauerhaftes Sitzen gar nicht gut für den Rücken. Aus diesem Grund bevorzugen Menschen, die in einem Büro arbeiten, einen Tisch, den man hochfahren kann. Mit diesem Tisch lässt es sich rückenschonend arbeiten. Doch welche Arbeitnehmer haben Anspruch auf einen höhenverstellbaren Schreibtisch? Ergonomisch muss jeder Arbeitsplatz sein Das bedeutet, dass lediglich der Tisch und der Stuhl an die Grösse des Mitarbeiters angepasst werden müssen. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch ist damit jedoch nicht gemeint.

Selbst wenn man ein ärztliches Attest vorweisen kann, hat man keinen Anspruch auf einen höhenverstellbaren Stuhl. Die Deutsche Rentenversicherung ist jedoch der Meinung, dass der Arbeitgeber vorsorgen muss. Demnach muss der Arbeitgeber genügend Möglichkeiten bieten, um als Arbeitnehmer am Arbeitsplatz ausreichend in Bewegung zu sein. Der Arbeitnehmer muss beim Arbeiten also unterschiedliche Arbeitshaltungen einnehmen können und zwischendurch genügend Spielraum für Bewegungen haben.

Die richtige Ausstattung eines Arbeitsplatzes

Genügend Möglichkeiten für einen Haltungswechsel erhalten die Mitarbeiter mit der richtigen Ausstattung. Arbeitgeber müssen ihren Arbeitnehmern also einen ergonomischen Stuhl sowie einen ergonomischen Tisch bereitstellen. Seit dem Jahr 2018 können Anträge auf eine Kostenübernahme für einen elektrisch höhenverstellbaren Tisch gestellt werden. Die Kosten für Bürostühle können Sie auf jeden Fall wiederbekommen. Schliesslich können sie aufgrund spezifischer Erkrankungen eine medizinische Notwendigkeit darstellen. In diesem Fall muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass ein solcher Stuhl für den Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird.

Wer an einem höhenverstellbaren Schreibtisch arbeitet, sorgt dafür, dass die muskuloskelettalen Probleme behoben werden. Hinzu kommt, dass das Arbeiten an einem solchen Tisch eine bessere Lebensqualität und weniger Ängste mit sich bringt. Demnach scheint das Arbeiten am höhenverstellbaren Schreibtisch einen positiven Einfluss auf viele Faktoren zu haben. Auf lange Sicht gesehen kann sich durch solche Massnahmen sogar die Zahl der Krankheitstage verringern.

(fest/pd)