Ferienreise mit dem Auto: Tipps und Hinweise für den Weg in den Urlaub

Die Wartung

Niemand möchte mit einer Autopanne in den Urlaub starten. Vor Reiseantritt ist es deshalb sinnvoll, den Wagen auf seinen Zustand zu überprüfen und gegebenenfalls zu warten. Motoröl, Bremsflüssigkeit, Kühlwasser und Wischwasser sollten gut aufgefüllt sein.



Die Bereifung muss noch ausreichend Profil aufweisen und den Witterungsbedingungen unterwegs und am Urlaubsort entsprechen. Bei Auslandsreisen sind die dortigen Vorschriften hinsichtlich der Bereifung zu beachten. Anders als in der Schweiz besteht in einigen Ländern etwa eine Winterreifenpflicht. Auch der Luftdruck der Reifen sollte stimmen. Wird der Wagen für die Reise voll beladen, kann etwas mehr Druck ratsam sein (dazu die Herstellerempfehlung beachten). Nicht zuletzt sollte auch die Beleuchtung voll funktionsfähig sein.

Viele Werkstätten bieten zur Reisezeit günstige Urlaubschecks an.

Die Ausrüstung

Nicht immer passt all das, was mit in den Urlaub soll, ohne Weiteres ins Auto. Durch Dachträger, Fahrradträger, Anhänger oder gar einen Wohnwagen lässt sich mehr Stauraum schaffen und auch sperrige Gegenstände können mitgenommen werden.



Aufbauten oder Gespanne bedürfen allerdings besonderer Aufmerksamkeit, damit sie nicht zum Sicherheitsrisiko werden. Dachboxen, Fahrradträger oder Anhänger nehmen Einfluss auf das Fahr- und Bremsverhalten des Fahrzeugs und erfordern deshalb eine besonders vorausschauende Fahrweise. Sie müssen zudem immer ordnungsgemäss montiert, gesichert und beladen werden. Besondere Sorgfalt ist auch bei der Anhängerkupplung geboten. Sie muss unbedingt zum Fahrzeugmodell passen und korrekt montiert werden. Fachhändler und Werkstätten können hierzu beraten.



Zur Grundausstattung im Fahrzeug gehören immer (griffbereit) Warndreiecke, Rettungswesten und Verbandskasten. Für Winterurlaube kann, je nach Region, das Mitführen von Schneeketten geboten sein.

Das Beladen

Schlecht beladene Fahrzeuge sind ein immer wieder unterschätztes Sicherheitsrisiko. Beim plötzlichen Abbremsen können ungesicherte Packstücke zu lebensgefährlichen Geschossen werden. Schwere Gegenstände gehören nach unten und möglichst hinter den Rücksitz. Kleinere und leichte Gegenstände kommen nach oben und können gegebenenfalls als Lückenfüller dienen, um möglichst bündig zu packen. Zurrgurte oder Sicherungsnetze können für zusätzliche Sicherheit sorgen. Wer mit seinen Haustieren auf die Reise geht, sollte auch für sie geeignete Transport- und Sicherungsmaterialien verwenden.



Bei der Beladung muss ausserdem das zulässige Maximalgewicht des jeweiligen Fahrzeugmodells bedacht werden.

Die Route

Umsichtige Routenplanung erspart Stress und kann den Weg in den Urlaub vergnüglicher machen. Statt die nächstbeste Route des Navigationssystems zu wählen, kann es sich lohnen, unterschiedliche Routen zu vergleichen. So lassen sich mitunter etwaige Verkehrsbehinderungen umgehen oder interessante Zwischenhalte an Sehenswürdigkeiten einbauen. Regelmässige Pausen an der frischen Luft sind ein gutes Mittel gegen Ermüdungserscheinungen und sollten deshalb ohnehin nicht in der Reiseplanung fehlen. Bei sehr langen Strecken ist im Zweifel eine Zwischenübernachtung unbedingt empfehlenswert.



Wer im Ausland unterwegs ist, sollte sich mit den dortigen Verkehrsvorschriften vertraut machen und gegebenenfalls die nötigen Dokumente griffbereit halten. Der Kauf von Vignetten und das Entrichten von Mautgebühren sind nicht nur hierzulande, sondern auch in vielen anderen Ländern üblich.

(fest/pd)