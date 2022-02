Finanzwesen/Buchhaltung: Die wesentlichen Unterschiede

Ähnlichkeiten und Unterschiede verstehen

Buchhaltung: Ist die Organisation und Verwaltung von Finanzinformationen

Finanzwesen: Verwaltung, Planung und Steuerung von Geldströmen

Was ist Finanzwesen?

Unterteilung der Finanzbranche

Bist du noch unschlüssig, in welche Richtung du tendierst oder welchen Abschluss du anstreben möchtest?Wichtig ist, vorab die Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten, zu verstehen, damit du eine gute Grundlage hast, um deine Entscheidung zu treffen und die perfekte Basis für eine erfolgreiche Karriere zu schaffen.Obwohl es viele Ähnlichkeiten zwischen Buchhaltung und Finanzwesen gibt, handelt es sich um zwei unterschiedliche Disziplinen. Der Hauptunterschied liegt darin, dass sich Angestellte im Finanzwesen überwiegend auf die Planung und Steuerung der finanziellen Transaktionen eines Unternehmens konzentrieren, während sich Angestellte im Rechnungswesen auf die regulatorische Erfassung und Berichterstattung über diese Transaktionen konzentrieren.Kurz zusammengefasst, könnte man daraus folgern:«Finanzen» sind an sich ein sehr weit reichender Begriff, welcher die Verwaltung und Beschaffung von Geld und benötigen Mitteln inkludiert. Unter anderem werden auch Bereiche wie Budgetierung, Prognosen, Kreditvergaben, Sparen, Investitionen und Kreditaufnehmen damit abdeckt.Finanzen ist ein weit gefasster Begriff, der sich mit der Verwaltung von Geld und der Beschaffung benötigter Mittel befasst, einschliesslich Budgetierung, Prognosen, Kreditvergabe, Sparen, Investitionen und Kreditaufnahme.Alle Finanzkonzepte und -prinzipien, wie zum Beispiel der Zeitwert des Geldes oder Sachwerte, basieren auf mikro- und makroökonomischen Theorien.Wir haben als Grundlage den Vorschlag von Investopedia herangezogen, welcher Finanzen in 3 Kategorien unterteilt:

Persönliche Finanzen

Persönliche Finanzen beschreiben und beinhalten die Finanzplanung einer Einzelperson.

Diese können langfristige Finanzmanagementpläne, wie z. B. die Pension oder Ruhestand, Erwerb von Finanzprodukten, Hypotheken, Kredite und Darlehen, und das Bankwesen umfassen.

Unternehmensfinanzierung

Die Unternehmensfinanzierung umfasst die finanziellen Aktivitäten zur Führung und finanziellen Steuerung eines

Unternehmens, einschliesslich Investitionsstrategie und Budgetierung.

Öffentliche Finanzen

Öffentlichen Finanzen umfassen Steuern, Ausgaben, Planung, Budgetierung und andere Massnahmen und Strategien, die sich darauf beziehen, wie die öffentliche Verwaltungen Ressourcen zuweisen.

Mögliche Karrierepfade des Finanzwesens

Und was ist Buchhaltung?

Spezialisierungsbereiche in der Buchhaltung

Da es sich um ein sehr weites Berufsfeld handelt, welches sich mit der Verwaltung und Steuerung von Geld befasst, stellt unsere Liste nur einen Auszug an möglichen Karrieren dar, natürlich können auch andere Bereiche interessant und durchaus erfolgreich sein. Tätigkeiten, die im Finanzwesen angestrebt werden können, sind unter anderem: Investmentbanker, Finanzmakler, Finanzmanager oder Finanzplaner, Finanzberater/in, Finanzanalyst.Buchhaltung ist die Ermittlung, Erfassung, Dokumentation und Kommunikation der wirtschaftlichen Ergebnisse eines Unternehmens. Als wichtige, wenn nicht sogar wichtigste, Funktion für jedes Unternehmen misst die Buchhaltung die Geschäftsaktivitäten in konkreten Kennzahlen, verarbeitet die Informationen zu Berichten und gibt die konkreten Auswertungen an Entscheidungsträger weiter.Interessant ist die Unterteilung der Spezialisierungen, die man in der Buchhaltung anstreben kann. Dies kann auch helfen, vorab auszufiltern, welche Bereiche persönlich interessant und ansprechend sein können. Wie bereits in der Erklärung des Finanzwesens, haben wir auch an dieser Stelle Informationen von Investopedia herangezogen, um gewisse Bereiche zu definieren.

Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung umfasst die Erstellung von Jahresabschlüssen, die in der Regel eine Bilanz, eine Gewinn- und Verlustrechnung und eine Kapitalflussrechnung beinhalten. Diese Informationen werden von externen Entscheidungsträgern, wie Investoren, Gläubigern und Steuerbehörden, weiterverwendet.

Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen

Das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen umfasst oft dieselben Daten wie die Finanzbuchhaltung, wird aber von internen Interessengruppen genutzt, um Entscheidungen über den Geschäftsbetrieb zu treffen und mögliche Strategieanpassungen vorzunehmen. Dazu zählen unter anderem Prognosen, Budgetierung und andere Finanzanalyseinstrumente gehören.

Kostenrechnung

Die Kostenrechnung umfasst die Ermittlung der mit der Herstellung eines Produkts verbundenen Kosten und hilft den Unternehmen bei der Entscheidung, ob sie die Entwicklung eines Produktes weiter fokussieren und eine Herstellung anstreben sollen.

Oft wird die Buchhaltung als Teilbereich des Finanzwesens betrachtet, während andere sie als «Sprache der Wirtschaft» bezeichnen. In der Geschäftswelt werden Standardregeln und -grundsätze verwendet, die als internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen - International Financial Reporting Standards (IFRS) - bekannt sind, diese werden vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben.In der Regel wird mit Journalbuchungen, Bank- und Transaktionsabgleichen, Rechnungslegung und ähnlichen Prozessen gearbeitet, welche sich auf den täglichen Betrieb eines Unternehmens beziehen. Sie können auch vierteljährliche und jährliche Finanzberichte erstellen, die Rentabilität analysieren, Schulden verwalten, interne Transaktionen prüfen und über Gewinne berichten.Mögliche Berufe und Karrierepfade sind: Buchhalter/in für die Finanzberichterstattung, Wirtschaftsprüfer/in, Buchhalter/in, Leiter/in der Kostenrechnung, Debitorenbuchhalter/in, Sachbearbeiter/in in der Kreditorenbuchhaltung, Controller/in, Steuerfachangestellter/in.

