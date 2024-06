Flüge online buchen: Darauf sollten Verbraucher achten

Flexibilität ist ein Vorteil beim Buchen von Flügen

Aus der Schweiz gibt es viele Möglichkeiten, etwa nach Spanien , Frankreich, England oder in die USA zu fliegen. Eine besonders gefragte Verbindung bei vielen Reisenden ist die von Zürich nach Paris : Die französische Metropole zählt zu den besonders beliebten Reisezielen, denn sie hat Sehenswürdigkeiten ebenso wie ein pulsierendes Nachtleben zu bieten. Wer aber von der Schweiz nach Frankreich reisen möchte, sollte nicht einfach den erstbesten Flug buchen. Im Internet existieren zahlreiche Anbieter, bei denen nationale sowie internationale Flüge verfügbar sind. Die Preise dafür variieren aber teils deutlich, und das nicht nur von Plattform zu Plattform. Auch die Saison und sogar die Tageszeit können Einfluss auf die Kosten nehmen. Hier lohnt es sich, die Entwicklung einige Zeit lang zu beobachten und so herauszufinden, wann es die günstigsten Flüge gibt. Am meisten können Reisende sparen, wenn sie möglichst flexibel sind, was die Reisezeit angeht. Spielt es keine Rolle, ob die Rückreise am Samstag oder am Montag stattfindet, lassen sich oftmals preiswerte Verbindungen zusammenstellen. Natürlich sind Flugreisen nach Paris ausserhalb der Hauptsaison, so zum Beispiel im Winter , günstiger als während der Ferienzeit. Besteht die Möglichkeit, den eigenen Urlaub unabhängig von den Schulferien zu buchen, gibt es viele Sparoptionen.

Expertentipp beim Flüge buchen: vergleichen, vergleichen, vergleichen

Bei allen Käufen oder Buchungen im Internet gilt: Nur die Angebote seriöser Plattformen sollten im eigenen Interesse in Anspruch genommen werden. An dieser Stelle ist es ratsam, auf grosse und bekannte Anbieter zurückzugreifen, die von vielen Usern genutzt werden. Hier ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass Verbraucher es mit seriösen Geschäftspraktiken zu tun haben. Aber auch innerhalb der vertrauenswürdigen Reiseplattformen gibt es Unterschiede, vor allem, was die Preise und auch die Verfügbarkeit der gewünschten Flüge angeht. Aus diesem Grund empfehlen Experten immer einen genauen Vergleich der einzelnen Angebote, und zwar im Detail. Das kann zwar einige Zeit in Anspruch nehmen, bietet aber ein hohes Sparpotenzial. An dieser Stelle kann es auch sinnvoll sein, verschiedene Szenarien durchzuspielen und etwa die gewünschte Reisezeit mit kleinen Abweichungen anzugeben. Wer nicht zeitlich flexibel ist, kann sich vom Anbieter per Mail benachrichtigen lassen, wenn eine passende Verbindung im ausgewählten Reisezeitraum und innerhalb des Budgets verfügbar ist. Spontane Reisende können noch einmal richtig sparen: Last-Minute-Flüge etwa nach Paris werden immer wieder zu besonders günstigen Preisen angeboten. Wurden etwa nicht genug Plätze im Flugzeug gebucht, stehen kurzfristig preiswerte Plätze für die Verbindung bereit. Allerdings muss hier wirklich spontan gehandelt werden: Nicht selten finden die gebuchten Flüge innerhalb weniger Stunden nach der Buchung statt. Stellt dies kein Problem dar, können Last-Minute-Angebote eine gute Alternative für alle sein, denen günstige Flugpreise wichtiger sind als feste Reisezeiten.

(fest/pd)