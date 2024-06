Flyer erstellen - mit der richtigen Umsetzung zum Erfolg

Weniger ist mehr

Schriften und Farben

Wen möchten Sie kontaktieren? Definieren Sie genau Altersgruppe, Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer Zielgruppe.

Was soll der Flyer bei der Zielgruppe bewirken bzw. welche Aktion soll er auslösen?

Welche Art von Informationen möchten Sie übermitteln? Bei Bedarf können Sie ganz einfach angeben, wo sich Ihre Leser weiter informieren können, zum Beispiel durch Verlinkung auf eine Website.

Wählen Sie ein ansprechendes Format

Response-Elemente einbauen

Das Beste ist eine kreative und dennoch einfache Gestaltung, die schnell eingeordnet werden kann. Überladene Designs hingegen verwirren nur, weil die Adressaten keine Anhaltspunkte finden können, um Kernbotschaften herauszulesen. Achten Sie beim Flyer erstellen darauf, dass etwas Auffälliges, wie ein besonderes Bild oder Logo oder ein Schriftzug mit einem ungewöhnlichen Slogan zu sehen ist, und halten Sie die restliche Flyer-Gestaltung schlicht.Verwenden Sie grundsätzlich nicht mehr als eine Schriftart und drei verschiedene Schriftgrössen. Berücksichtigen Sie auch die Farbpsychologie und konzentrieren Sie sich auf die Kernbotschaft.Bei der Gestaltung eines Textes kommt es vor allem darauf an, dass die Hauptbotschaft klar in der Überschrift erkennbar ist. Es ist sinnvoll, alle relevanten Daten auf der Vorderseite des Flyers bereitzustellen, um allgemeine Fragen zu beantworten. Kurze, knackige und einprägsame Schlagzeilen-Slogans helfen dabei, die Aufmerksamkeit des Betrachters zu erregen.Das gängigste und günstigste Flyerformat ist die Postkartengrösse DIN A6. Es ist nicht falsch, dieses Standardformat zu wählen, aber mit anderen Grössen erhalten Sie mehr Aufmerksamkeit. Nutzen Sie individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, um beispielsweise einem Flyer die Form eines Sterns oder Herzens zu geben.Damit Sie sehen können, ob sich das Flyer erstellen gelohnt hat, empfiehlt sich eine Erfolgskontrolle. Durch in den Flyer integrierte Response-Elemente wie Gutscheine für das erste Getränk auf einer Party kann vor Ort evaluiert werden, ob und wie die Zielgruppe den Flyer angenommen hat.

(fest/pd)