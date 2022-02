Frische Seeluft geniessen an der Ostsee

Strandurlaub oder Sightseeing machen?

Im Ferienhaus oder Hotel wohnen?

Vorteile von Ferienhäusern oder -wohnungen:

Gerade grosse Gruppen haben es zu beliebten Reisezeiten schwer, in Hotels ausreichende Zimmer zu bekommen. Ferienhäuser bieten Zimmer, auch für grössere Gruppen oder Familien unter einem Dach, wer will, auch noch mit Pool.

Ferienhäuser mit Garten werden oft auch für Hundebesitzer angeboten. Hier sind die Gärten meist eingezäunt, sodass der Vierbeiner in den Spaziergehpausen auch draussen bei Herrchen und Frauchen liegen kann.

Man muss sich nicht an Dresscodes und Essenszeiten halten, sondern kann einfach in den Tag hineinleben.

Wer gerne unterschiedliche Restaurants ausprobiert, kann hier frei entscheiden, wo man essen will.

Wer zum Surfen oder Wassersport an die Ostsee reist, will sein Board nicht gern "irgendwo" lagern oder immer ins Auto zurückbringen müssen. Ferienhäuser oder Wohnungen direkt am Meer bieten in der Regel Platz im Garten oder auf dem Balkon. Dort kann das Zubehör sicher und unkompliziert aufgehoben werden.

Vorteile vom Hotel:

Wer seine Urlaube gern mit Wellness kombiniert, der fühlt sich im Hotel vermutlich wohler. Dort kann man im Bademantel direkt zu den Anwendungen oder bei schlechtem Wetter zum Indoor Pool gehen.

Rundum verwöhnen lassen, funktioniert am besten im Hotel. Hier bekommt man Frühstück, Mittagessen, Abendessen serviert, das Zimmer wird gereinigt, der Wunschausflug auch vom Concierge gebucht.

Wann ist die beste Reisezeit?

Wohin beim Urlaub an der Ostsee?

Die schönsten Strände der Ostsee

Das Seebad Schönberg lädt mit feinem weissem Sand zum Chillen und Baden ein. Aber keine Angst vor Gedränge, der Strandabschnitt erstreckt sich über 8 Kilometer Länge. Zudem sind für die zahlreichen Wassersportler eigene Abschnitte reserviert, sodass sich hier niemand ins Gehege kommt. Sogar an die Hunde wurde gedacht, auch sie haben ihren eigenen Platz zum Spielen und Toben.

Der Strand von Graal-Müritz hält seit über hundert Jahren an der FKK-Tradition fest und bietet den Anhängern der Freikörperkultur einen separaten Bereich. Familien wissen den flachen Strandteil zu schätzen.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele

Am Timmendorfer Strand kann man schon dem ein oder anderen Prominenten begegnen und auch man selbst kann die elegante Promenade zum Red Carpet machen. Als Zuschauer sollte man sich einen Sonnenplatz in einem der hochwertigen Restaurants suchen und einfach Leute gucken.

Die Kaiser-Wilhelm-Brücke ist mit 508 Metern die längste Seebrücke Deutschland. Doch das allein macht den Strand von Heringsdorf noch nicht zum Ausflugsziel: Hier findet man auch den grössten Strandkorb der Welt und die Kids können sich auch noch beim Minigolf oder auf dem Spielplatz austoben.

Fazit

Das Gute an der Ostseeregion : Man muss sich nicht unbedingt entscheiden, ob man Strandurlaub oder Sightseeing machen will. Die Region bietet beides in unmittelbarer Nähe, sodass man in der Regel keine langen Wege vom Traumstrand bis in die nächste Stadt in Kauf nehmen muss. Heute Strand, morgen Sightseeing - kein Problem.Ob Ferienhaus oder Hotel, die Entscheidung hängt klar davon ab, mit wem man reist und was man gerne tun würde.Wer noch unentschlossen ist, kann sich durch die Holidu Angebote an der Ostsee klicken und so die passende Unterkunft für seine Anforderungen und seine Reisezeit finden.Wer es nicht sehr voll mag und eigentlich viel lieber von einem Strandkorb aus auf die Ostsee blickt, statt darin zu baden, der sollte im Mai oder September anreisen. Hier sind meist auch leichter Unterkünfte zu bekommen und man kann sich auch noch ein paar Euro sparen.Juli und August sind die Hauptreisezeiten für die Ostseeregionen. Hier liegt die Temperatur im Schnitt bei 20 Grad Ausflüge, Strandspaziergänge, Highlights besichtigen - man kann im Urlaub an der Ostsee alles machen, muss aber nicht. Falls man allerdings die ein oder andere Abwechslung zum Strand vor der eigenen Ferienhaustür sucht, oder sich ins pralle Leben stürzen will - die Auswahl ist gross.Die Ostsee gehört zu den wenigen Reisezielen, die für alle Altersklassen ein geeignetes Urlaubsangebot bietet. Allerdings muss man auf sehr hohe Temperaturen verzichten . Dafür kann man sich bequem in einen Strandkorb kuscheln und den Blick aufs Meer geniessen.

(fest/pd)