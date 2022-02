Gesundheit im Arbeitsalltag - Körper und Geist im Blick behalten

Bewegung wann immer es geht

Den Flüssigkeitshaushalt auffüllen

Die Pausen nicht ausfallen lassen

Der menschliche Körper ist darauf ausgelegt, immer wieder in Bewegung zu sein. Eine sitzende Position schadet daher auf Dauer dem Körper. Umso wichtiger ist es, immer wieder in Bewegung zu kommen. Das muss kein stundenlanges Training sein. Aber auch im Büroalltag lässt sich Bewegung einbauen. Der Gang zum Drucker oder Kopierer, ein Spaziergang in der Mittagspause oder auch einfach eine Runde über den Gang – nach 30 Minuten sollte etwas Bewegung in Angriff genommen werden. Auch gibt es zahlreiche Übungen, welche auf dem Bürostuhl binnen Sekunden durchgeführt werden können. Das reicht bereits aus, damit die Durchblutung angeregt wird, was sich auch positiv auf das Gehirn und die Arbeitsbereitschaft auswirkt. In immer mehr Büros gibt es sogar Walkstations. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus einem Stehschreibtisch und einem Laufband. Gerade dann, wenn die Arbeit nicht unterbrochen werden kann, ist diese Kombination aus Bewegung und Arbeit eine gute Sache.Auch dann, wenn man intensiv arbeitet, ist es wichtig, an die körperliche Gesundheit zu denken. Dazu gehört es, ausreichend zu trinken. Ein Mangel an Flüssigkeit macht müde, verringert die Produktivität und sorgt für eine schlaffe Haut. Daher sollte immer ein Glas Wasser zur Verfügung stehen. 1,5 bis hin zu 2 Liter sind die Empfehlung. Wer es nicht schafft, das mit Wasser zu erreichen, der kann auch Tee oder Saftschorlen nutzen.Es ist natürlich verlockend, die Pausen durchzuarbeiten und dafür früher Feierabend zu machen oder Überstunden zu reduzieren. Doch auf die Dauer gesehen ist das keine gute Idee. Der Körper und der Geist brauchen eine Pause und diese sollte auch genommen werden. Optimal ist es, wenn die Pause an der frischen Luft verbracht wird. Aber auch dann, wenn diese Option nicht besteht, ist die Pause wichtig. Eine Runde auf dem Laufband, ein gesundes Essen und ein kleiner Plausch sind gut für die Gesundheit.

(fest/pd)