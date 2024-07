Glänzendes Kunsthandwerk - Bossard Goldschmiede Luzern

Monumentales Schaustück für US-Warenhauskönig

Johann Karl Bossard (1846-1914) eignete sich sein Goldschmiedehandwerk in der traditionsreichen Werkstatt seines Vaters am Hirschenplatz in Luzern an. Nach seinen Lehr- und Wanderjahren, die ihn bis in die Vereinigten Staaten führten, übernahm er das Atelier seines Vaters und machte es zu einem international gefeierten Unternehmen.Schon damals zog Luzern mit seinem malerischen Vierwaldstätter See nicht nur Touristen an, sondern auch alte europäische Adelsfamilien und aufstrebende Industrielle, die zu Bossards exklusiver Kundschaft gehörten. Ein Besuch bei Bossard und der Erwerb eines Prestigeobjekts galten als absolutes Must-have. Auch Kirchen, Zünfte und Vereine waren regelmässige Auftraggeber.Im 19. Jahrhundert erlebte die Handwerkskunst eine wahre Wiedergeburt als Reaktion auf die Fertigung von Massenprodukten in Fabriken. Bis zu 20 hochspezialisierte Mitarbeiter im Atelier Bossard schufen nicht nur eigene Designs, sondern fertigten auch präzise Reproduktionen historischer Objekte an. Das Sortiment war breit gefächert: Von glänzenden Pokalen und Silberbesteck über prächtigen Schmuck bis hin zu Schweizerdolchen.Eine der eindrucksvollsten Kreationen war ein monumentales Schaustück für den Visionär John Wanamaker (1838-1922), Gründer grosser Warenhäuser in Philadelphia und New York. Es zeigt die fünf Türme der Stadtbefestigung von Luzern sowie den majestätischen Rathausturm in Form einer imposanten Burg.In den 1880er Jahren erweiterte Johann Karl Bossard sein Geschäft um einen Antiquitätenhandel und gestaltete sein Geschäft in der Luzerner Altstadt mit verschiedenen historischen Einrichtungsstilen. Solche «historischen» Interieurs wurden auch für anspruchsvolle Kunden realisiert.Der Nachlass der Goldschmiedewerkstatt - inklusive tausender Zeichnungen, Modelle, Vorlagen und historischer Fotografien - wurde im Jahr 2013 in die Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums aufgenommen und in einer umfassenden Publikation veröffentlicht. Eine Auswahl davon wird nun erstmals vom 19. Juli 2024 bis zum 6. April 2025 in der ehrwürdigen Ruhmeshalle des Landesmuseums Zürich präsentiert.Landesmuseum ZürichMuseumstrasse 2Postfach8021 ZürichT. +41 44 218 65 11info@nationalmuseum.chMuseum, Bistro & BoutiqueDi - Mi 10:00 - 17:00Do 10:00 - 19:00Fr - So 10:00 - 17:00

(fest/news.ch)