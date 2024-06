Google Bewertungen nicht unterschätzen

Erfolgreiche Neukundengewinnung ist garantiert

Die Auswahl an Geschäften, Dienstleistungen, Restaurants und vielem mehr ist heutzutage so enorm, dass Verbrauchern eine Entscheidung nicht immer leicht fällt. Viele möchten gerne etwas Neues ausprobieren, sind sich aber nicht sicher, ob sie anschliessend nicht enttäuscht sein werden. Oder man ist auf der Suche nach einem neuen Arzt und möchte sicherstellen, dass dieser auch vertrauenswürdig ist und sich Zeit für seine Patienten nimmt. Zum Glück gibt es Google Bewertungen, die man heutzutage zur Orientierung heranziehen kann.

Studien haben bewiesen, dass Bewertungen bei Google ein nützliches Tool für die Neukundengewinnung sind. Das liegt schlichtweg daran, dass die meisten Internetnutzer für die Recherche auf Google zurückgreifen, so dass Firmen oder Dienstleister ihre Zielgruppe optimal erreichen können. Die meisten haben Google als Standard-Suchmaschine eingestellt, und nutzen diese auch für lokale Suchanfragen. Der erste Blick gilt dann oftmals den Bewertungen, denn schliesslich möchte man ja wissen, auf was man sich einstellen kann. Mittlerweile ist es so, dass Verbraucher sich am ehesten für Unternehmen entscheiden, die bei den Google Bewertungen besonders gut abschneiden.

Sobald Internetnutzer die gelben Sterne bei Google sehen, wissen sie sofort, was Sache ist. Wenn man Statistiken anschaut, wird man eindeutig erkennen, wie wichtig Google Bewertungen tatsächlich sind. 85 Prozent vertrauen auf die Empfehlungen von anderen, 80 Prozent haben sich bereits von negativen Bewertung abschrecken lassen. Ebenfalls 85 Prozent sind sogar bereit mehr zu bezahlen, wenn die Bewertungen positiv sind. Mehr als die Hälfte aller Internetnutzer checkt Bewertungen regelmässig mit dem Handy.

So können Unternehmen neue Rezensionen erhalten

Nachdem Firmen bewusst geworden ist, wie wichtig Google Rezensionen für ihren Erfolg sind, geht es darum, wie man solche bekommen kann. Zuerst muss natürlich ein Google My Business Eintrag erstellt werden, dann kann es auch schon losgehen. Um erste Bewertungen kann man zum Beispiel im Familien- und Freundeskreis bitten. Allerdings sollte man es dabei nicht übertreiben, das könnte schnell nach hinten losgehen. Für den Start ist diese Lösung jedoch ideal, denn Bewertungen werden bei Google in der Regel erst angezeigt, wenn man mindestens fünf Stück hat.

Hat ein Unternehmen zufriedene Stammkunden, dann darf man diese auch ruhig um eine gute Bewertung bitten. Wesentlich leichter als das direkte Ansprechen geht es mit einem QR-Code mit Link zur Google Bewertung. Dieser QR-Code könnte beispielsweise auf der Visitenkarte oder den Rechnungen aufgedruckt sein, oder man platziert ein entsprechendes Schild im Kassenbereich. Eine gute Variante um neue Kundenbewertungen zu erhalten, ist das Einbinden eines Links auf der eigenen Webseite.

Denkbar wäre auch eine Mail an alle Kund/innen, in welcher man nach der Zufriedenheit beim letzten Einkauf fragt. Dabei kann man dann auch um eine positive Bewertung bitten und gleich auf die Google-Seite weiterleiten. Nach einer Online-Bestellung könnte sich ein Fenster öffnen, so dass man direkt zu den Google-Bewertungen gelangt. Unter Umständen wären auch Lock-Angebote wie die Teilnahme an einem Gewinnspiel oder Rabatt-Aktionen eine gute Idee.

Unternehmen sollten auf Bewertungen richtig reagieren

Die Google Bewertungen von Kunden und Verbrauchern sind das eine, wie das Unternehmen damit umgeht, ist eine andere Sache. Beide Parteien profitieren davon, denn es können grössere Umsätze generiert und Vertrauen geschaffen werden. Unternehmen sollten unbedingt auf Google Bewertungen reagieren, ganz egal ob diese positiv oder negativ sind. Lobt einer den tollen Service und die einwandfreie Ware, dann darf man darauf ruhig stolz sein. Auf der anderen Seite kann es aber auch vorkommen, dass man harsch kritisiert oder sogar verspottet wird. Auch solche Bewertungen sollte man nicht einfach unkommentiert stehen lassen.

Grundsätzlich sollte man eine Bewertung immer kommentieren, für positives Feedback genügt ein höfliches Bedanken. Eventuell kann man auch die einzelnen Punkte aufgreifen und kurz darauf eingehen. Unter Umständen kann man bei dieser Gelegenheit auch auf spezielle Aktionen hinweisen. Hat man es mit einer negativen Bewertung zu tun, muss man auf jeden Fall sachlich und höflich bleiben, auch wenn die Worte teilweise unter die Gürtellinie gehen können. Kritik müssen Unternehmen ernst nehmen und etwaige Fehler auch eingestehen. Es kommt immer gut an, wenn man den verärgerten Kunden eine Lösung anbietet.

(fest/pd)