Günstig und clever parken am Flughafen Zürich

An vielen von ihnen können Sie Ihren Platz bei verschiedenen Parkplatz-Anbietern im Vorfeld ganz einfach online buchen. Auf der entsprechenden Plattform finden Sie auch alternative Anbieter in Flughafennähe, die oft günstigere Preise bei gleicher Qualität und Sicherheit bieten. Ein Anbietervergleich macht es nicht nur möglich, die Preise genau zu checken, sondern auch die Entfernung und den Service einzuschätzen. Im Folgenden erfahren Sie mehr über die Buchung von Parkplätzen am Flughafen Zürich.

Der Flughafen Zürich im Überblick

Der Flughafen Zürich ist das grösste Drehkreuz der Schweiz. Regelmässig wird er von Reisenden unter die besten Flughäfen Europas und der Welt gewählt. Dafür sorgen seine gute Lage, seine übersichtlichen Terminals und der gute Service. 2022 verzeichnete der Flughafen 217.000 Flugbewegungen und 22,6 Millionen Fluggäste. Es besteht eine Gesamtkapazität für maximal 36 Millionen Passagiere. Er ist mit dem Zug oder mit dem Auto über die Autobahn A51 bestens zu erreichen.

Parkraum am Flughafen

Für das Parken am Flughafen Zürich gibt es mehrere Plätze und Parkhäuser mit einem modernen Parkleitsystem. Dies macht die Parkplatzsuche leichter und bequemer. Die hohen Parkgebühren können Sie durch eine rechtzeitige Buchung ausgleichen. Dadurch sparen Sie bis zu 50 Prozent der Kosten. Ausserdem vermeiden Sie den Stress einer Parkplatzsuche am Anreisetag. Die Buchungsplattform führt alle verfügbaren Anbieter von Parkplätzen in Terminalnähe zusammen, sodass Sie sich einen guten Überblick verschaffen können.

Qualität und Sicherheit

Qualität und Sicherheitsstandards werden regelmässig überprüft. Der bewachte Parkraum sorgt dafür, dass Sie Ihr Fahrzeug auch für eine längere Reisedauer beruhigt abstellen können. Einige Anbieter halten zusätzliche Serviceleistungen bereit, wie den Transfer zum Terminal. Wer seinen Parkplatz online bucht, erhält eine Reservierungsbestätigung und eine Anfahrtsbeschreibung sowie die Kontaktdaten des Anbieters. Das sorgt für einen reibungslosen Ablauf.

Schnell und bequem zum freien Parkplatz

Die frühzeitige Parkplatzreservierung lohnt sich nicht nur während der Hochsaison. Sie profitieren von günstigeren Preisen und einem stressfreien Parken. Zudem können Sie zwischen verschiedenen Anbietern wählen und einen Platz finden, der zu Ihren Bedürfnissen passt. Die Zahlung erfolgt per Überweisung, Kreditkarte oder über Online-Bezahldienste. Doch auch bei einer Online-Reservierung ist die Vor-Ort-Zahlung zum Buchungspreis möglich.

Die Lage der Parkplätze

Die meisten Parkplätze am Flughafen Zürich liegen in der Nähe des Terminals. Der Fussweg dauert nicht länger als 15 Minuten. Grössere Entfernungen werden von Shuttlebussen überbrückt. Sowohl bei Abflug als auch bei der Rückreise sind Sie also schnell wieder bei Ihrem Fahrzeug.

Parken zu günstigen Preisen

Das Parken am Flughafen muss nicht teuer sein. Wer rechtzeitig bucht, kann viel Geld sparen. Ausserdem erfüllen die Parkplätze hohe Sicherheits- und Qualitätsstandards. In den Tiefgaragen oder auf den überdachten Freiflächen können Sie Ihr Fahrzeug wettergeschützt abstellen. Spezielle Parkflächen stehen für Motorräder und Wohnmobile zur Verfügung. Für E-Autos gibt es Ladestellen.

(fest/pd)