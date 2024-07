Lautsprecher selber bauen - das lohnt sich

Zuschnitt und Bearbeitung der Elemente

Für den Bau eines Lautsprechers benötigst du ein MP3 Bluetooth Modul, die Lautsprecher, eine leistungsstarke Batterie, ein paar Kabel (am besten in verschiedenen Farben), 18 mm dickes Multiplex und eine Handvoll Schrauben und Nägel. Wenn nun alles Material bereitsteht, kann der Bau auch schon starten!

Als Erstes soll jetzt die Batterie und der Lautsprecher zur Hand genommen werden, um die Masse des Korpus zu ermitteln, damit er auch nicht zu klein wird. Dabei wird der Lautsprecher einfach neben die Batterie gehalten, um die Breite und Tiefe abzumessen. Die Höhe variiert je nach Durchmesser und Anzahl der Lautsprecher. Ist inzwischen Mass genommen, kann die Multiplex-Platte angezeichnet werden, dabei entstehen sechs Elemente (vier gleich grosse Seitenwände und zwei gleich grosse Boden - Deckenelemente), wobei auf die Dicke des Sägeblattes Acht genommen werden muss. Die einzige Schwierigkeit kann hier sein, die Elemente in Gehrung zu schneiden, denn dabei muss genau so viel Überstand eingerechnet werden, wie die Dicke des Holzes ist. Sollten sich allerdings Probleme hierbei ergeben, können massgenaue Abdeckungen auch online gekauft werden.

Am besten nimmst du dir jetzt den Deckel und markierst die Löcher für die Schalter des MP3 Moduls, sowie ein Beliebiges Seitenwandelement (ausser die Frontplatte) und markierst die Stelle, an die ein Loch für das Aufladekabel der Batterie gesetzt werden soll. Ist alles wieder angezeichnet, wird gebohrt. Auch kann zusätzlich an den Deckel ein Griff montiert werden, für den auch jetzt schon die Löcher gesetzt werden sollen. Ist alles so weit geschehen, kann es in die nächste Phase übergehen.

Verleimung des Korpus

Jetzt können auch schon die fünf der insgesamt sechs Elemente verleimt werden, nämlich der Boden mit den zwei Seitenwandteilen, sowie das Rückwandelement und das obere Deckenelement. Die Front darf hierbei noch nicht aufgesetzt werden, da die Elektronik noch einzubauen ist. Am besten legst du dir alle Elemente mit der Gehrung nach oben auf den Tisch und verbindest sie mit einem Klebeband auf der Rückseite. Nun sollen alle Komponenten so liegen, dass sie beim Aufklappen einen fertigen Korpus ohne Front ergeben. Ist das der Fall, kann alles verleimt werden. Indessen alles fest spannen und am besten über Nacht trocknen lassen, so wird garantiert, dass auch wirklich alles hält.

Einbau der Elektronik

Ist das Korpus soweit fest, beginnt der Innenausbau des Gehäuses. Das MP3 Bluetooth Modul muss als Erstes in die Decke des Korpus eingebaut werden. Anschliessend wird das Modul so in Position gebracht, dass es direkt mit den Schaltern und gebohrten Löchern überein stimmt, um es auch schon zu montieren. Das Problem, das jetzt festzustellen ist, dass die Schalter nicht betätigt werden können, doch hierfür kannst du einfach ein paar Nägel abschneiden und sie als Verlängerung nutzen. Jetzt muss die Batterie in den Korpus eingesetzt und zudem sind jetzt die Kabel mit der Batterie, dem MP3 Modul und den Lautsprechern zu verbinden. Hierbei muss auf den Schaltplan und die richtige Polung aufgepasst werden.

Bau der Frontplatte und anschliessende Endmontage

Ist die komplette Elektronik montiert und verbaut, kann es zur Frontplatte übergehen. Zuerst werden die Lautsprecher ausgemessen und anschliessend mit einem Kreisschneider oder Stichsäge ausgeschnitten. Hier ist es sinnvoll, das ganze erst an einem Teststück auszuprobieren. Je nach Wunsch kann das Holz an dieser Stelle auch gebeizt, geölt oder lackiert werden. Nur noch die Lautsprecher mit Schrauben fixieren, alles verlöten und die Frontabdeckung auf das Gehäuse setzen.

(fest/pd)