Legalisierung 2023? Wann wird Cannabis in Deutschland legalisiert?

Die Hanfpflanze ist eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt

Ähnlich wie in der Schweiz ist es auch in Deutschland illegal, Substanzen mit berauschender Wirkung wie Cannabis anzubieten oder zu erwerben. Allerdings ist nicht nur der Handel, sondern auch Anbau und Besitz von Gras, Weed und Co. verboten. Mittlerweile soll die Freigabe von THC, einem der in der Hanfpflanze enthaltenen Cannabinoiden in Vorbereitung sein. Tetrahydrocannabinol (THC) ist ein psychoaktiver Inhaltsstoff des Hanfs, dem der Hauptanteil der berauschenden Wirkung zugeschrieben wird. Bei der Hanfpflanze handelt es sich um eine relativ anspruchslose Pflanze, die eine der ältesten Kulturpflanzen der Welt ist. Der lateinische Name für Hanf ist Cannabis. Allerdings werden aus Nutzhanf nicht nur psychoaktive Inhaltsstoffe gewonnen. So verursachen beispielsweise Cannabissamen keine Rauschzustände. Für hochwertiges Cannabissamenöl ohne berauschende Wirkung werden ausschliesslich Samen einer speziellen Cannabis-Züchtung verwendet. Darüber hinaus wird auf die Beimengung von Zusatzstoffen verzichtet, sodass ein Naturprodukt entsteht, das sich in der Regel durch gute Verträglichkeit auszeichnet. Eine Nahrungsergänzung mit Cannabissamenöl darf bis zu 5 Prozent CBD enthalten, um in den EU-Ländern ohne Rezept erhältlich zu sein. Es empfiehlt sich aber, auf Qualität zu achten. Cannabisöl soll eine beruhigenden, entkrampfenden, schmerzstillenden und entzündungshemmenden Effekt haben. Daher wird Cannabissamenöl häufig unterstützend bei der Behandlung entzündlicher Gelenkserkrankungen, aber auch bei Schmerzen und zum Entspannen bei Stress und psychischen Problemen eingesetzt. Auch bei Nahrungsergänzungen darf die vom Hersteller angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge nicht überschritten werden, um unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. Obwohl Hanf bereits in antiken Hochkulturen eine wichtige Rolle als Rohstoffpflanze spielte, geriet die Hanfpflanze später in Verruf, da sich aus bestimmten Pflanzenteilen Drogen herstellen lassen. Inzwischen hat man die früher als Hausmittel für verschiedenste Zwecke genutzte Pflanze wiederentdeckt.

Wann findet die Entkriminalisierung von Cannabis statt?

Die Entkriminalisierung von Cannabis soll bereits in naher Zukunft geplant sein. Wann genau das der Fall sein wird, steht jedoch bislang nicht fest. Da die Cannabis-Legalisierung ein komplexes Thema ist, ist wohl frühestens 2024 mit einer Freigabe zu rechnen. Eine mögliche Vorgehensweise soll sich an der "kanadischen Lösung" orientieren. Dies würde bedeuten, Anbau, Weiterverarbeitung, Grosshandel sowie Handel gleichzeitig zu legalisieren und die Produktion auch in Deutschland zu erlauben. Dabei müssten allerdings strenge Regeln berücksichtigt werden, die dazu beitragen sollen, einen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten und zu verhindern, dass verunreinigte Substanzen verwendet werden. Bevor ein solches Gesetz jedoch rechtskräftig wird, muss zuvor ein konkreter Gesetzentwurf der EU-Kommission zur Prüfung vorgelegt werden. Dabei stellt sich auch die Frage: Wie lange ist Cannabis im Urin nachweisbar? Dies hängt Experten zufolge vom Anwendungsverhalten des Konsumenten ab. So kann es einen Unterschied machen, ob Cannabis dauerhaft konsumiert wird, hin und wieder genutzt oder nur einmalig verwendet wird. Das Hauptmotiv für den Cannabis-Konsum ist der Wunsch nach Entspannung. Dies lässt sich auch mit sportlichen Aktivitäten erreichen. Sport im Alltag tut Körper und Seele bei jedem Wetter gut.

(fest/pd)