Lehrbeginn 2023: Gut zwei Drittel der Lehrstellen besetzt

Monitoring Lehrstellenmarkt

Auch im Mai 2023 präsentiert sich der Lehrstellenmarkt weitgehend stabil. Gesamtschweizerisch sind per Ende Mai 2023 gut 51'400 Lehrverträge abgeschlossen worden. Dies entspricht 69 % der im Vorjahr insgesamt abgeschlossenen Lehrverträge. Die Lehrstellenvergabe verläuft damit vergleichbar zu den Vorjahren. Gleichzeitig waren auf dem offiziellen Lehrstellennachweis der Kantone über 20'000 offene Lehrstellen auf Lehrbeginn 2023 ausgeschrieben.Für Jugendliche, die zu Lehrbeginn 2023 eine Stelle suchen, sind die Chancen intakt, jetzt noch einen Ausbildungsplatz zu finden. In der Deutschschweiz ist die Lehrstellenvergabe traditionell bereits weiter vorangeschritten. In der lateinischen Schweiz beginnt der Rekrutierungsprozess jeweils später.Informationen zu Veranstaltungen und Lehrstellenbörsen gibt es auf berufsberatung.ch oder in den kantonalen Berufsinformationszentren.Die Tripartite Berufsbildungskonferenz TBBK verfolgt die Entwicklung des Lehrstellenmarktes und die Situation der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger. Zu diesem Zweck führt die Schweizerische Berufsbildungsämter-Konferenz (SBBK) bei den kantonalen Berufsbildungsämtern Umfragen durch, deren Ergebnisse jährlich vier Mal veröffentlicht werden. Dank diesem Monitoring , das während der Corona-Pandemie eingeführt wurde, können relevante Trends frühzeitig erkannt und allfällige Massnahmen ergriffen werden.

(fest/pd)