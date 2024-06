Lohnt sich der Kauf von Immobilien noch?

Flexibilität statt Eigenheim

Früher war der Traum vom eigenen Haus als erstrebenswert. Heutzutage hingegen wünschen sich immer mehr Menschen Flexibilität - auch in Bezug auf ihre Lebensumstände. Wenn im persönlichen Umfeld alle zur Miete wohnen, kommt man eher selten auf das Thema Immobilien zu sprechen. Die jüngere Generation möchte sich nicht im Hier und Jetzt einschränken, um später eine eigene Immobilie zu besitzen.

Die Vorteile eines Eigenheimes oder einer Eigentumswohnung

Gerade in den Städten steigen die Immobilienpreise stetig an. Dennoch ist es laut Angaben des Instituts für Deutsche Wirtschaft günstiger, eine Immobilie zu kaufen statt Miete zu zahlen. Dies hängt damit zusammen, dass die Zinsen für Baukredite sehr niedrig sind. Somit lohnt es sich, eine Immobilie zu kaufen. Allerdings ist man dann auch jahrelang an einen Standort gebunden. Im Vergleich zu vergangenen Jahren kaufen immer mehr Menschen jenseits der 50 eine zweite Immobilie. Wenn man sich für den Kauf einer Immobilie als Geldanlage entscheidet, sollte man auf das Verhältnis zwischen Miete und Kreditzahlung achten. Die eingenommene Miete darf also nicht unter den Kosten des Kredits liegen.





Was muss man beim Kauf einer Immobilie beachten?

Wer eine Immobilie als Geldanlage kauft, sollte unbedingt bestimmte Punkte beachten. Nicht jede Immobilie ist automatisch eine gute Investition.

Standort

Die Lage der Immobilie spielt eine entscheidende Rolle. Wer seine Immobilie über einen Kredit Schweiz finanzieren möchte, sollte ein Haus bzw. eine Wohnung in guter Lage wählen. Grossstädte sind besonders beliebt, auch Universitätsstädte stehen hoch im Kurs. Auf jeden Fall sollte man beim Kauf einer Immobilie auf die bestehende Infrastruktur und günstige Verkehrsanbindungen achten. Die Nachfrage nach Immobilien in ländlichen Gebieten ist um einiges geringer. Der Kauf einer solchen Immobilie lohnt sich zwar für den Eigengebrauch, jedoch nicht als Geldanlage.

Zustand der Immobilie

Das schmucke, renovierungsbedürftige Häuschen mag auf den ersten Blick attraktiv wirken. Doch die Renovierungs- und Reparaturkosten können in die Höhe schnellen und sind oftmals unvorhersehbar. Daher empfiehlt es sich, eine Immobilie in gutem Zustand zu kaufen. So weiss man zumindest, mit welchen Kosten man rechnen muss - ohne böse Überraschungen.

Eigenkapital

20 bis 30 % der Gesamtkosten beim Kauf einer Immobilie sollte man aus eigenen Mitteln aufbringen. Je höher der Eigenkapitalanteil, desto weniger kostet die Finanzierung. Ausserdem ist die Immobilie auch viel schneller abbezahlt. Wer nicht über ausreichend Eigenkapital verfügt, sollte keinen Immobilienkauf in Betracht ziehen.

Ab welchem Zeitpunkt rechnet sich der Kauf einer Immobilie?

Es ist eine Frage der Zeit, bis die Kosten wieder hereingeholt werden. Dies kann nur dann geschehen, wenn ein angemessenes Kaufpreis-Miete-Verhältnis vorliegt. Die Kosten sind schneller eingeholt, je mehr Eigenkapital man beim Immobilienkauf zur Verfügung stellt.

(fest/pd)