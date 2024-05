Lukrativer Autohandel in der Schweiz

Starke Nachfrage nach Geländewagen - Qualität hat einen Namen

Man kann sich jedoch täuschen, wenn man sich das grossartige Händlerangebot in der Schweiz ansieht. Insbesondere auf dem Markt für Geländewagen scheint die Schweiz in den letzten Jahren eine Vorreiterrolle eingenommen zu haben. Mit zahlreichen Modellen, die man in der Schweiz vor vielen anderen Märkten erhalten kann, zeigt sich das Land von seiner besten Seite. Automobilliebhaber werden vor allem mit dem Ineos Grenadier Ihre Liebe voll entfalten können. Die bergige Landschaft der Schweiz bietet die besten Voraussetzungen, um die technischen Fähigkeiten des Geländewagens auch voll ausprobieren zu können. Zwar ist der Wagen auf der ganzen Welt zu Hause, in der Schweiz kann man ihn aber schon etwas früher bestellen.

Mit dem Fahrzeug werden Schweizer Verhältnisse real bzw. lassen sich die örtlichen Gegebenheiten leicht meistern. Mit dem Ineos Grenadier Schweiz zu entdecken, ist ein wahrer Genuss. Der Hersteller fühlt sich den Traditionen verpflichtet und kann sich daher gut mit der starken Verbundenheit der Schweizer identifizieren. Ebenso stark nachgefragt werden die Sonder-Editionen, die auf dem Schweizer Markt vorgestellt werden. Sie können mit einer elitären Innenausstattung punkten, die in Zusammenarbeit mit einer britischen Firma hergestellt wurde. Damit ist auch ein grossartiges Flair während der Fahrt garantiert. Man folgt damit aber einer langjährigen Tradition, indem man sich den eigenen zweckorientierten Grundsätzen verschreibt.

Grenadier bietet technische Innovation und Hochleistung

Dieses tolle Fahrgefühl wäre aber niemals ohne Innovation und technischer Leistungsstärke möglich. Man sieht es dem Grenadier in Wahrheit schon aus der Ferne an, dass er mit knapp 300 PS auf der Strasse steht. Der Geländewagen wird in zwei Varianten geliefert. Kunden haben die Wahl zwischen einem Diesel-betriebenen Motor und einem klassischen Benziner. Beim Fachhändler in der Schweiz ist auch jederzeit nach Vereinbarung eine Probefahrt möglich. Man sollte sich allerdings nicht zu lange mit dem Buchen des Termins Zeit lassen, denn ansonsten ist ein anderer Kunde schneller. An mehreren Standorten in der Schweiz gibt es die Möglichkeit, sich um eine Probefahrt zu bemühen.

(fest/pd)